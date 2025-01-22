Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Jual 15 Ribu Mobil Listrik pada 2024, Raup 36% Pangsa Pasar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |11:10 WIB
BYD Jual 15 Ribu Mobil Listrik pada 2024, Raup 36% Pangsa Pasar
BYD Jual 15 Ribu Mobil Listrik pada 2024, Raup 36% Pangsa Pasar (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BYD Motor Indonesia mencatat penjualan sebanyak 15.433 unit mobil listrik pada 2024. Penjualan itu meraih 36 persen pangsa pasar mobil listrik. 

1. Jual 15 Ribu Unit

Di tengah kondisi pasar otomotif yang melambat pada tahun 2024, segmen kendaraan listrik murni menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pangsa pasarnya meningkat dari 1,7% pada 2023 menjadi 5% pada 2024. 

“Tahun 2024 merupakan tahun yang luar biasa bagi BYD, baik secara global maupun di Indonesia," kata General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, Liu Xueliang, di Jakarta, belum lama ini.

BYD M6 di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)
BYD M6 di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)

Diketahui, BYD resmi masuk Indonesia pada awal 2024. Pengiriman mobil baru dimulai pada Juni 2024. 

“Dalam perjalanan tahun pertama BYD di Indonesia pada segmen kendaraan penumpang, kami telah melihat kepercayaan masyarakat Indonesia yang terus tumbuh terhadap inovasi dan teknologi kendaraaan unggul kami," kata President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao.

2. M6 Paling Laku

Saat ini, BYD memasarkan 4 model mobil listrik, yaitu Atto 3, Dolphin, Seal, dan M6. 

BYD M6 yang merupakan mobil MPV menjadi yang paling diminat. Mobil MPV listrik ini terjual sebanyak 6.125 unit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/15/3179369/byd_kei_car-Nfqp_large.jpg
BYD Siap Luncurkan Kei Car Listrik, Intip Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176593/byd_seal_05_dm_i_model_2026-IKGR_large.jpg
BYD Seal PHEV Meluncur dengan Jarak Tempuh 2 Ribu Km, Harganya Rp100 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174800/byd-VGEu_large.jpg
BYD Jadi Produsen Mobil Listrik Terlaris, Unggul Telak dari Tesla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/15/3168963/byd_seal_6_dm_i_touring-SjgF_large.jpg
BYD Luncurkan Mobil Hybrid, Jarak Tempuhnya Lebih dari 1.300 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/52/3165834/byd-6M0t_large.jpg
BYD Bangun Pabrik di Malaysia, Lebih Besar dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165588/booth_byd_di_giias_2025-5jGP_large.jpeg
Investasi Triliunan Rupiah, Apa Kabar Pembangunan Pabrik BYD dan VinFast di Indonesia?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement