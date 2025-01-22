BYD Jual 15 Ribu Mobil Listrik pada 2024, Raup 36% Pangsa Pasar

JAKARTA - BYD Motor Indonesia mencatat penjualan sebanyak 15.433 unit mobil listrik pada 2024. Penjualan itu meraih 36 persen pangsa pasar mobil listrik.

1. Jual 15 Ribu Unit

Di tengah kondisi pasar otomotif yang melambat pada tahun 2024, segmen kendaraan listrik murni menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pangsa pasarnya meningkat dari 1,7% pada 2023 menjadi 5% pada 2024.

“Tahun 2024 merupakan tahun yang luar biasa bagi BYD, baik secara global maupun di Indonesia," kata General Manager BYD Asia Pacific Auto Sales Division, Liu Xueliang, di Jakarta, belum lama ini.

BYD M6 di GJAW 2024 (Fadli Ramadan)

Diketahui, BYD resmi masuk Indonesia pada awal 2024. Pengiriman mobil baru dimulai pada Juni 2024.

“Dalam perjalanan tahun pertama BYD di Indonesia pada segmen kendaraan penumpang, kami telah melihat kepercayaan masyarakat Indonesia yang terus tumbuh terhadap inovasi dan teknologi kendaraaan unggul kami," kata President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao.

2. M6 Paling Laku

Saat ini, BYD memasarkan 4 model mobil listrik, yaitu Atto 3, Dolphin, Seal, dan M6.

BYD M6 yang merupakan mobil MPV menjadi yang paling diminat. Mobil MPV listrik ini terjual sebanyak 6.125 unit.