HOME OTOTEKNO TECHNO

Mau Skin dan HP Gratis? Ini Cara Klaim Kode Redeem Free Fire Harian!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |06:58 WIB
Mau Skin dan HP Gratis? Ini Cara Klaim Kode Redeem Free Fire Harian!
Cara Klaim Kode Redeem Free Fire Harian. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Free Fire Nusantara Series (FFNS) 2025 Spring bakal bagi-bagi hadiah menarik untuk kamu yang beruntung dengan klaim kode redeem Free Fire melalui aplikasi ShopeePay. Seperti yang sudah diketahui, Free Fire telah menjadi salah satu game yang digemari banyak orang di Indonesia.

Dari pemain kasual hingga profesional, semua berlomba-lomba menguasai medan pertempuran dan mengumpulkan hadiah menarik. Namun, tahukah kamu bahwa kini ada cara mudah untuk mendapatkan kode spesial hingga hadiah seperti HP Infinix Hot 50 Pro+ | JKT48? Bahkan, kamu juga bisa top up diamond FF dengan hemat. Penasaran caranya?

Dalam rangka FFNS 2025 Spring yang berlangsung pada 11 Januari-23 Maret, ShopeePay bekerja sama dengan Garena menghadirkan program spesial dengan banyak hadiah menarik menanti untuk kamu bawa pulang! Yuk, ikuti panduan di bawah ini agar kamu tak ketinggalan kesempatan emas ini!

Jangan lupa klaim kode redeem Free Fire untuk raih hadiah terbaik, serta manfaatkan top up FF murah dan top up diamond FF untuk memaksimalkan permainanmu!

Langkah Mudah Klaim Hadiah Kode Redeem di FFNS 2025 Spring

Shopeepay
Infografis klaim hadiah kode redeem di FFNS 2025 Spring. (Foto: dok ist)



 

1. Buka aplikasi ShopeePay

