Huawei Luncurkan TWS Stylish Ramah Kantong FreeBuds SE3, Harganya Cuma Rp300 Ribuan

JAKARTA – Huawei meluncurkan perangkat true wireless stereo (TWS) seri FreeBuds terbarunya untuk segmen entry-level, HUAWEI FreeBuds SE 3. TWS ini hadir dengan kualitas audio terbaik dengan harga yang ramah di kantong.

Selain desain yang stylish dan bobot yang sangat ringan, hanya 3,8 gram untuk masing-masing earbuds, yang dilapisi material NCVM metallic coating. Material yang memiliki tekstur permukaan seperti material leather ini membuat HUAWEI FreeBuds SE 3 ini terlihat elegan saat digunakan.

Dengan teknologi baterai yang canggih, HUAWEI FreeBuds SE 3 bisa digunakan terus menerus hingga 9 jam dengan satu kali pengisian daya penuh, atau aktif standby hingga 42 jam saat disimpan di dalam case. Fitur fast charging pada TWS ini bahkan dapat memutar audio non-stop hingga 3 jam hanya dalam 10 menit pengisian daya, menjadikannya ideal untuk menemani gaya hidup dinamis.

TWS Stylish Kaya Fitur

HUAWEI FreeBuds SE 3 dibekali dengan driver dinamis 10mm yang dilengkapi diafragma berlapis titanium sekelas produk aviasi, membuatnya mampu hasilkan suara jernih dan bass yang punchy. Keunggulan tersebut memastikan suara pengguna terdengar jelas dan jernih selama melakukan panggilan suara, bahkan di saat kondisi sekelilingnya bising sekalipun.

TWS baru ini juga memiliki serangkaian fitur smart control yang mendukung berbagai kontrol sentuh intuitif, termasuk double-tap untuk play/pause audio yang didengarkan, mengontrol volume, serta menerima panggilan suara secara responsif. HUAWEI FreeBuds SE 3 juga mendukung penggunaan aplikasi HUAWEI AI Life, yang memungkinkan pengguna menemukan earbuds yang hilang dengan lebih mudah.

HUAWEI FreeBuds SE 3 dibekali oleh teknologi Bluetooth 5.4 yang menawarkan koneksi stabil dan imersif hingga jarak antar perangkat sejauh sepuluh meter. Serunya lagi, konektivitas ini cocok digunakan pada perangkat dengan sistem Android, iOS, maupun HarmonyOS, sehingga pengguna tak perlu khawatir kehilangan momen audio penting selama melakukan panggilan suara dan mendengarkan konten audio.