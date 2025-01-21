Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Langkah-Langkah Mengakses WhatsApp Tanpa Menggunakan Nomor HP

Bintang Rizky , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |08:26 WIB
Langkah-Langkah Mengakses WhatsApp Tanpa Menggunakan Nomor HP
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp menyediakan metode login tanpa nomor HP yang menjadi solusi praktis bagi pengguna. Metode ini memungkinkan pengguna untuk mengakses akun WhatsApp menggunakan email atau perangkat lain yang sudah terhubung sebelumnya. Fitur ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke nomor telepon untuk sementara waktu.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti untuk login WhatsApp tanpa menggunakan nomor HP:

  1. Pastikan aplikasi WhatsApp Anda sudah diperbarui ke versi terbaru.
  2. Buka aplikasi WhatsApp, kemudian pilih opsi login.
  3. Pada tahap verifikasi nomor, pilih metode alternatif seperti login menggunakan email atau perangkat terhubung.
  4. Ikuti petunjuk yang diberikan, seperti memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email atau perangkat yang sudah terhubung sebelumnya.
  5. Setelah berhasil diverifikasi, Anda akan langsung dapat menggunakan akun WhatsApp seperti biasa.

Dengan langkah-langkah tersebut, pengguna tetap dapat menjaga akses ke akun WhatsApp mereka tanpa perlu khawatir kehilangan konektivitas akibat nomor telepon yang tidak aktif.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/16/3179098//ilustrasi-Ku3r_large.jpg
WhatsApp Bakal Terapkan Kuota Pesan Bulanan untuk Cegah Spam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177278//tangkapan_layar_quiz_channel_di_whatsapp_beta-7bw2_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Kanal Kuis, Dorong Interaksi Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485//whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176260//ilustrasi-ADbf_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Tampilan Liquid Glass Apple untuk Pengguna iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175848//ilustrasi-JgdT_large.jpg
Cara Mudah Ganti Nomor WhatsApp ke Nomor Baru Tanpa Kehilangan File
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/16/3175580//ilustrasi-xryO_large.jpg
Apakah pesan WA yang Sudah Dihapus Bisa Dilihat Orang Lain? Ini Penjelasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement