LCGC Bukan Kendaraan Mewah, tapi Buat Cari Uang

JAKARTA - Mobil low cost green car (LCGC) merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada 2013. Ini dilakukan agar seluruh kalangan masyarakat Indonesia dapat memiliki mobil.

1. Bukan Barang Mewah

Kemudahan mendapatkan mobil LCGC membuat masyarakat Indonesia tak lagi membuatnya menjadi kendaraan keluarga. Mobil tersebut saat ini sebagian besar digunakan untuk mencari uang atau menjadi taksi online.

"Ini kendaraan yang diminati masyarakat dalam batasan kemampuan mereka. Data kita itu hampir 70 persen yang dibeli masyarakat Rp300 juta ke bawah," kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara di Jakarta, belum lama ini.

Kukuh menegaskan, mobil LCGC bukan termasuk barang mewah karena kapasitas mesinnya yang kecil. Konsumsi bahan balarnya yang hemat juga membuat mobil tersebut saat ini digunakan untuk menjadi taksi online.

"Di sisi lain kendaraan itu (LCGC) sekarang kategorinya bukan kendaraan mewah, karena dipakai untuk cari uang, ini jadi bahan pertimbangan sendiri," ujarnya.