4 Brand Baru Bakal Hadir di GIIAS 2025

JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 bakal hadir pada 23 Juli hingga 3 Agustus. Sejumlah brand baru bakal ikut serta pada pameran tahunan tersebut.

1. Brand Baru Hadir di GIIAS 2025

CEO Seven Event Andy Wismarsyah, menjelaskan, tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan inovasi dan ekspansi dalam penyelenggaraan pameran. Oleh sebab itu, GIIAS 2025 akan dikemas dengan konsep yang lebih segar.

"GIIAS the Series selalu menjadi pameran yang ditunggu publik, bukan tanpa alasan, karena GlIAS selalu menjadi platform utama bagi para merek otomotif ternama dunia dalam memperkenalkan kendaraan terbaru mereka, dan bocorannya tahun ini akan banyak merek-merek baru yang akan tampil untuk pertama kalinya di GIAS," kata Andy dalam keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).

Dalam satu dekade penyelenggaraannya, GlIAS 2025 akan menampilkan berbagai kendaraan terbaru, inovasi teknologi otomotif, dan produk-produk unggulan dari lebih 40 merek kendaraan internasional.

Chief Operating Officer Seven Event Agus Riyandi mengatakan sudah ada sejumlah brand baru yang dipastikan meramaikan GIIAS 2025. Namun, ia masih enggan untuk menyebutkan merek apa yang akan muncul di pameran tersebut.

"Kita mulai GIIAS tahun ini di BSD akhir Juli, bedanya dengan tahun lalu yang pasti akan ada tambahan merek baru, tahun lalu sudah di atas 30 merek sekarang tambah lagi 3-4 merek baru," ujar Andy.