HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Masuk ke Indonesia, Geely Gandeng Pabrik Handal untuk Rakit Mobil Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |18:55 WIB
A
A
A

JAKARTA - Jenama dari China, Geely Auto, bekerja sama dengan PT Handal Indonesia Motor untuk melakukan perakitan lokal di Indonesia. Untuk tahap awal, nantinya Geely EX5 akan dirakit memanfaatkan fasilitas pabrik Handal di Bekasi, Jawa Barat. 

1. Geely Rakit Mobil Listrik di Pabrik Handal

Diketahui, Geely Auto akan kembali meramaikan pasar otomotif Indonesia. Brand Geely akan meluncur pada di Tanah Air pada Rabu (22/1/2025). 

Dengan dimulainya operasi pabrik ini pada kuartal 3 2025, konsumen dapat memperoleh model EX5 yang dirakit secara lokal di Indonesia. 

Managing Director Geely Auto Indonesia, Victor Gao menjelaskan, Geely akan memasuki pasar Indonesia dengan model listrik murni serta memanfaatkan matriks produk multi-merek yang mencakup berbagai kategori dan harga. 

"Dalam tiga tahun ke depan, kami berencana untuk memperkenalkan 5-7 model, termasuk SUV, MPV, BEV, PHEV, dan ICE, guna memenuhi kebutuhan beragam segmen pasar," ujar Victor Gao, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025). 

