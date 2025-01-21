Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Peserta Membeludak, Lokasi Pameran IIMS Bakal Pindah?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |16:27 WIB
Peserta Membeludak, Lokasi Pameran IIMS Bakal Pindah?
Peserta Membeludak, Lokasi Pameran IIMS Bakal Pindah?
JAKARTA - Jumlah peserta pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 semakin banyak. Dengan banyaknya peserta pameran, apakah lokasi IIMS bakal dipindah pada masa mendatang? 

1. Lokasi Lebih Luas

Diketahui, IIMS 2025 akan diikuti oleh 33 merek mobil dengan puluhan brand motor konvensional dan listrik. Selain itu, puluhan merek industri pendukung juga akan meramaikan salah satu ajang otomotif tahunan itu.

Dyandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS mengakui JIExpo Kemayoran sudah sesak dengan membludaknya peserta pada tahun ini. Oleh sebab itu, mereka memutuskan menggunakan Gambir Expo untuk menampung peserta yang baru bergabung.

"IIMS penuh dengan program dan entertainment, jadi kita butuh space outdoor. Namun, kami merasa kekurangan (lahan) untuk indoor-nya. Jadi sebagai organizer, kami requestlah ke pengelola (JIExpo) Kemayoran untuk menambah space," kata Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung kepada wartawan di Jakarta.

Namun, Dyandra mengatakan belum perlu untuk memindahkan lokasi IIMS. Sebab, pihak pengelola JIExpo berkomitmen menambah bagunan baru yang rencananya bisa digunakan pada gelaran tahun depan.

"Jadi sebelah kiri GPN itu akan dibangun gedung baru. Kami lebih yakin saat IIMS 2026 gedung itu sudah tersedia, sehingga kami bisa menyambut gedung baru ini dengan bahagia karena bisa menambah kapasitas pameran," ujarnya.

 

