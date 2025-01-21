Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Merek Premium Jaecoo Resmi Masuk Indonesia, Bawa Teknologi Super Hybrid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |14:04 WIB
JAKARTA - Brand otomotif asal China, Jaecoo resmi memasuki pasar otomotif Indonesia pada Senin (20/1/2025). Jaecoo merupakan sub brand dari Chery International. Kehadiran Jaecoo menambah daftar panjang jenama asal China di pasar otomotif Tanah Air. 

1. Jaecoo Masuk Indonesia

“Hari ini adalah momen penting bagi Jaecoo saat kami memperkenalkan brand kami kepada publik untuk pertama kalinya,” ujar Country Director Jaecoo Indonesia, Max Zhou saat peluncuran.  

Pada tahap awal kedatangannya ini, Jaecoo memperkenalkan J7. J7 yang merupakan SUV dengan mengadopsi Super Hybrid System (SHS). 

2. Adopsi Super Hybrid

Teknologi Super Hybrid System (SHS) ini memadukan teknologi Super HEV dan EV, memberikan efisiensi bahan bakar optimal bahkan dalam mode hybrid. Sistem ini juga diklaim menawarkan akselerasi halus dan responsif baik pada mode listrik maupun hybrid, memenuhi kebutuhan beragam pengemudi modern.  

“Super Hybrid System kami mencerminkan komitmen kami terhadap inovasi, keberlanjutan, dan aksesibilitas," ujar Max Zhou.

J7 diklaim telah mencatat rekor jarak tempuh sejauh 1.372 kilometer. Konsumsi bahan bakarnya disebut hanya 4,4 liter per 100 km, dalam mode pengisian daya berkelanjutan (charge-sustaining). Daya tahan baterainya diklaim 20% lebih lama dibanding kompetitor.

Pada Februari 2025, Jaecoo akan menguji Super Hybrid System melalui perjalanan Jakarta-Bali sejauh 1.200 km. 

 

