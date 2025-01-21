Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Gelontorkan Investasi Rp5 Triliun demi Tingkatkan Fasilitas Pabrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |11:15 WIB
Suzuki Gelontorkan Investasi Rp5 Triliun demi Tingkatkan Fasilitas Pabrik
Suzuki Gelontorkan Rp5 Triliun Tingkatkan Fasilitas Pabrik (Fadlin Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Suzuki akan menggelontorkan dana Rp5 triliun untuk investasi di Indonesia pada 2025. Dana segar itu akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas pabrik hingga investasi modal.

1. Suzuki Investasi Rp5 Triliun

Managing Director PT Suzuki Indomobil  Motor (SIM) Shodiq Wicaksono, kucuran investasi itu sebagai bentuk kejutan Suzuki pada 2025. Dana itu akan digunakan untuk meningkatkan produksi Suzuki di Tanah Air.

"Untuk mendukung kejutan Suzuki di tahun ini, kami ada tambahan investasi Rp 5 triliun," kata Sodiq di Jakarta, belum lama ini.

Ia merincikan, investasi Rp5 triliun itu akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas pabrik yang ada di Tanah Air. Dana itu juga akan digunakan untuk membeli peralatan.

"Investasi senilai Rp 5 triliun tersebut salah satunya untuk peningkatan fasilitas pabrik yang ada sekarang,” tutur Shodiq.

Diketahui, saat ini ada 3 pabrik Suzuki yang beroperasi di Indonesia. Ketiga pabrik itu berada di Cakung, Jakarta; serta di Cikarang dan Bekasi, Jawa Barat.

Selain menambah investasi Rp5 triliun, pada tahun ini Suzuki juga akan meluncurkan model baru. Model baru yang merupakan SUV itu akan meluncur pada semester pertama 2025.

 

