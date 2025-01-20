Android 16 Kembangkan Fitur Split-Screen, Akan Bisa Buka 3 Aplikasi Bersamaan

JAKARTA – Sistem operasi Android 16 saat ini tengah dalam tahap pengembangan, dengan tahap Developer Preview kedua (DP 2) telah diluncurkan Google sekira sebulan lalu. Sejumlah fitur baru Android 16 telah ditemukan di balik kode-kode OS terbaru Google ini, yang akan membuat gembira pengguna tablet dan ponsel lipat.

Dilaporkan Android Authority, Developer Preview terbaru dari Android 16 ini telah mencakup sistem multitasking yang terinspirasi oleh Open Canvas dari OnePlus. Fitur ini akan menjadi peningkatan signifikan bagi perangkat lipat dan perangkat berlayar besar, karena Open Canvas dinilai sebagai salah satu tool multitasking terbaik dan menyajikan pendekatan yang lebih praktis pada fungsionalitas split-screen.

Android 16 Bisa Membuka Tiga Aplikasi Sekaligus

Android 16 dikabarkan akan memungkinkan penggunanya untuk membuka tiga aplikasi secara bersamaan di layar tablet. Pada sistem OnePlus, dua aplikasi akan mengisi tampilan layar sebanyak 90%, sementara 10% sisanya akan menampilkan aplikasi ketiga. Dengan sentuhan simpel pada window yang lebih kecil membawa pengguna pada fokus utama, dengan mengganti tampilan layout secara halus. Google terlihat seakan mencoba pendekatan yang serupa pada Android 16.

Berdasarkan kode pada Android 16 DP2 yang ditemukan, dikatakan kalau terdapat mode split-screen “fleksibel” yang masih dikembangkan, demikian dilansir Gizmochina.

Fitur Masih Dalam Pengembangan

Google masih terus melakukan percobaan dan pengembangan pada fitur ini, dan belum dapat dipastikan jika fitur ini siap diluncurkan pada versi Android 16 final. Kemungkinan fitur ini akan tersedia untuk semua perangkat Android, termasuk tablet dan ponsel lipat jika dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Platform Android 16 diperkirakan mencapai stabilitas pada pertengahan awal tahun ini, dengan full release di akhir tahun. Jika fitur ini berhasil diselesaikan, pengguna dapat mendapatkannya melalui pembaruan dari produsen masing-masing.

(Rahman Asmardika)