Huawei Resmikan Experience Store Baru di Lotte Mall Jakarta

JAKARTA – Huawei meresmikan pembukaan beberapa gerai barunya di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini merupakan upaya Huawei untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal, nyaman, dan menyenangkan bagi para konsumennya.

Gerai HUAWEI Experience Store (HES) terbaru di Lantai 2 Lotte Mall Jakarta, Jakarta Selatan resmi dibuka pada Sabtu (18/1/2025) bersama dengan empat gerai HES terbaru lainnya di AEON Deltamas Bekasi, Palembang Indah Mall, Resinda Park Karawang dan Palembang Square. Gerai-gerai ini merupakan hasil kolaborasi antara Huawei dengan Blibli Global Teknologi Niaga sebagai mitra distributor utama dan dirancang sebagai pusat teknologi yang siap memenuhi beragam kebutuhan akan gadget berkualitas.

Pembukaaan gerai-gerai baru ini menandai kerja sama lanjutan antara Huawei dengan Blibli Omnichannel Mobility Group (OMG) sebagai mitra distributor, yang berkomitmen memperluas jaringan pemasaran offline produk-produk Huawei di berbagai wilayah Indonesia.

“Peresmian gerai HUAWEI Experience Store di Lotte Mall Jakarta, bersama dengan pembukaan empat lokasi baru lainnya di hari yang sama, mempertegas komitmen Huawei untuk selalu hadirkan inovasi terdepan yang lebih dekat dengan pelanggan,” kata Huiler Fan, Huawei Device Country Director.

Ditambahkan bahwa dengan yang modern dan spacious, HES memberikan pelanggan keleluasaan dalam mengakses, menjelajah, dan merasakan sendiri produk-produk berkualitas tinggi dari Huawei.

Sementara itu, Wisnu Iskandar, CEO Blibli Omnichannel Mobility Group, menambahkan, “Kami senang melihat kerja sama kami dengan Huawei terus bertumbuh pesat, dan berharap pembukaan seluruh gerai baru HES ini memberikan pengalaman belanja gadget yang lebih seamless dan menyenangkan bagi seluruh konsumen.