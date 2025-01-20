Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei Resmikan Experience Store Baru di Lotte Mall Jakarta

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |15:39 WIB
Huawei Resmikan Experience Store Baru di Lotte Mall Jakarta
Pembukaan Huawei Experience Store di Lotte Mall, Jakarta. (Foto: Huawei)
A
A
A

JAKARTA Huawei meresmikan pembukaan beberapa gerai barunya di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini merupakan upaya Huawei untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal, nyaman, dan menyenangkan bagi para konsumennya.

Gerai HUAWEI Experience Store (HES) terbaru di Lantai 2 Lotte Mall Jakarta, Jakarta Selatan resmi dibuka pada Sabtu (18/1/2025) bersama dengan empat gerai HES terbaru lainnya di AEON Deltamas Bekasi, Palembang Indah Mall, Resinda Park Karawang dan Palembang Square. Gerai-gerai ini merupakan hasil kolaborasi antara Huawei dengan Blibli Global Teknologi Niaga sebagai mitra distributor utama dan dirancang sebagai pusat teknologi yang siap memenuhi beragam kebutuhan akan gadget berkualitas.

Pembukaaan gerai-gerai baru ini menandai kerja sama lanjutan antara Huawei dengan Blibli Omnichannel Mobility Group (OMG) sebagai mitra distributor, yang berkomitmen memperluas jaringan pemasaran offline produk-produk Huawei di berbagai wilayah Indonesia.

“Peresmian gerai HUAWEI Experience Store di Lotte Mall Jakarta, bersama dengan pembukaan empat lokasi baru lainnya di hari yang sama, mempertegas komitmen Huawei untuk selalu hadirkan inovasi terdepan yang lebih dekat dengan pelanggan,” kata Huiler Fan, Huawei Device Country Director.

Ditambahkan bahwa dengan yang modern dan spacious, HES memberikan pelanggan keleluasaan dalam mengakses, menjelajah, dan merasakan sendiri produk-produk berkualitas tinggi dari Huawei.

Sementara itu, Wisnu Iskandar, CEO Blibli Omnichannel Mobility Group, menambahkan, “Kami senang melihat kerja sama kami dengan Huawei terus bertumbuh pesat, dan berharap pembukaan seluruh gerai baru HES ini memberikan pengalaman belanja gadget yang lebih seamless dan menyenangkan bagi seluruh konsumen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175821//apple_iphone_17_pro-B9yG_large.jpg
Cara Pre-Order iPhone 17 Pro di Blibli, Bisa Langsung dari Aplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175820//huawei_pura_80_resmi_diluncurkan_di_indonesia-PmtZ_large.jpg
Huawei Pura 80 Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/16/3175683//huawei_watch_gt_6_series_resmi_diluncurkan_di_indonesia-ByVF_large.jpg
Huawei Watch GT 6 Series Meluncur di Indonesia dengan Baterai Hingga 21 Hari, Cek Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173589//rokok-c2me_large.png
Rokok Ilegal Dilarang Dijual Mulai Hari Ini! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173322//huawei_matepad_2025_berdesain_ringan_dan_fleksibel-DUM7_large.jpg
HUAWEI Matepad 11.5: Tablet Ideal Setara Laptop, Akses Google Apps dan Aplikasi Lain Lebih Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/15/3171346//konsep_mobil_kerja_sama_huawei_dan_gac-Aupa_large.jpg
GAC dan Huawei Berkolaborasi, Luncurkan Merek Mobil Listrik Baru Qijing
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement