Ini Alasan Trump Memulihkan Layanan TikTok di AS

JAKARTA - TikTok mulai memulihkan layanannya di Amerika Serikat (AS) pada Minggu, (19/1/2025) setelah penghentian sementara yang berlangsung kurang dari sehari terkait pelarangan yang diberlakukan Washington. Layanan TikTok dipulihkan setelah Presiden terpilih Donald Trump mengatakan ia akan mengembalikan akses aplikasi tersebut di AS ketika ia kembali berkuasa pada Senin (20/1/25).

Trump telah secara terbuka mengatakan bahwa ia sangat menyukai TikTok dan memuji aplikasi video pendek tersebut karena telah membantunya dalam memenangkan pemilu 2024 dengan strategi kampanyenya di media sosial, termasuk TikTok.

“Saya punya tempat yang hangat di hati saya untuk TikTok. Sejujurnya, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menyelamatkannya,” ujar Trump dalam rapat umum di Capital One Arena, Washington DC, AS, pada Minggu, menjelang pelantikannya.

Upaya Trump menyelamatkan TikTok merupakan perubahan sikap dari masa jabatan pertamanya. Pada 2020 ia bermaksud melarang aplikasi tersebut karena khawatir perusahaan tersebut akan membagikan informasi pribadi warga AS kepada pemerintah China. Namun, Trump kali ini justru mengatakan akan memperpanjang jangka waktu sebelum larangan hukum terhadap TikTok berlaku.

"Saya ingin Amerika Serikat memiliki posisi kepemilikan sebesar 50% dalam usaha patungan tersebut," ujar Trump di Truth Social, dilansir dari Reuters, Senin.

Pada Agustus 2020, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberikan ByteDance waktu 90 hari untuk menangguh larangan kepada TikTok setelah ia menjabat.

Dengan perintah eksekutif tersebut, Trump diperkirakan akan menunda pemberlakuan larangan tersebut untuk memberi perusahaan TikTok, ByteDance, lebih banyak waktu untuk menemukan pemilik non-China di Amerika.