Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Alasan Trump Memulihkan Layanan TikTok di AS

Shabila Dina , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |19:10 WIB
Ini Alasan Trump Memulihkan Layanan TikTok di AS
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - TikTok mulai memulihkan layanannya di Amerika Serikat (AS) pada Minggu, (19/1/2025) setelah penghentian sementara yang berlangsung kurang dari sehari terkait pelarangan yang diberlakukan Washington. Layanan TikTok dipulihkan setelah Presiden terpilih Donald Trump mengatakan ia akan mengembalikan akses aplikasi tersebut di AS ketika ia kembali berkuasa pada Senin (20/1/25).

Trump telah secara terbuka mengatakan bahwa ia sangat menyukai TikTok dan memuji aplikasi video pendek tersebut karena telah membantunya dalam memenangkan pemilu 2024 dengan strategi kampanyenya di media sosial, termasuk TikTok.

“Saya punya tempat yang hangat di hati saya untuk TikTok. Sejujurnya, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menyelamatkannya,” ujar Trump dalam rapat umum di Capital One Arena, Washington DC, AS, pada Minggu, menjelang pelantikannya.

Upaya Trump menyelamatkan TikTok merupakan perubahan sikap dari masa jabatan pertamanya. Pada 2020 ia bermaksud melarang aplikasi tersebut karena khawatir perusahaan tersebut akan membagikan informasi pribadi warga AS kepada pemerintah China. Namun, Trump kali ini justru mengatakan akan memperpanjang jangka waktu sebelum larangan hukum terhadap TikTok berlaku.

"Saya ingin Amerika Serikat memiliki posisi kepemilikan sebesar 50% dalam usaha patungan tersebut," ujar Trump di Truth Social, dilansir dari Reuters, Senin.

Pada Agustus 2020, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberikan ByteDance waktu 90 hari untuk menangguh larangan kepada TikTok setelah ia menjabat.

Dengan perintah eksekutif tersebut, Trump diperkirakan akan menunda pemberlakuan larangan tersebut untuk memberi perusahaan TikTok, ByteDance, lebih banyak waktu untuk menemukan pemilik non-China di Amerika.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352//trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179339//donald_trump-T46W_large.jpg
Trump Terima Kasih ke Qatar atas Gencatan Senjata Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179174//ilustrasi-oLPV_large.jpg
Tegang dengan Venezuela dan Kolombia, AS Kirim Kapal Induk dan Jet F-35 ke Karibia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148//tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138//volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3179051//presiden_amerika_serikat_donald_trump-2Z34_large.jpg
China-AS Memanas, Trump dan Xi Jinping Dijadwalkan Bertemu di KTT APEC Korsel
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement