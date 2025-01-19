Gambar Makin Kreatif dengan Sketch to Image Samsung S Ultra Series, Begini Cara Pakainya

JAKARTA - Samsung Galaxy S Ultra Series menjadi salah satu device terbaik yang memudahkan pengguna meningkatkan produktivitas dan kreativitasnya. Flagship satu ini juga diklaim sebagai tools sempurna untuk berkreasi tanpa batas.

Dengan dilengkapi S Pen, Samsung Galaxy S Ultra Series dapat digunakan sebagai sarana menggambar ataupun sekedar menulis catatan. Belum lagi fitur Sketch to Image yang bisa menghasilkan gambar mengesankan.

Untuk diketahui, Sketch to Image merupakan fitur yang didukung oleh Samsung Drawing Assistant. Lewat fitur ini para pengguna Galaxy S Ultra Series dapat mengubah sketsa sederhana menjadi gambar yang lengkap dengan AI.

Lantas bagaimana cara menggunakannya? Berikut paparannya, sebagaimana dilansir dari situs resmi Samsung, Minggu (19/1/2025).

Untuk menghasilkan gambar mengesankan di Sketch to Image pengguna hanya perlu berimajinasi seluas-luasnya, misalnya membuat karakter kucing atau anjing yang mengenakan pakaian astronot.

Jika sudah terbayang karakter yang diinginkan, buka aplikasi Notes lalu buat catatan baru dengan ikon pensil, kemudian buat sketsa sederhana karakter tersebut. Dengan AI antimodal, ketik kata “spacesuit” untuk memasang pakaian luar angkasa pada karakter.