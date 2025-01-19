Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei Akan Hadirkan Ponsel Lipat Tiga Mate XT di Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |18:39 WIB
Huawei Akan Hadirkan Ponsel Lipat Tiga Mate XT di Indonesia
Huawei Mate XT. (Foto: Huawei)
A
A
A

JAKARTA Huawei tahun lalu telah meluncurkan smartphone lipat tiga pertama di dunia, Huawei Mate XT di China. Kini Huawei berencana membawa ponsel revolusioner tersebut untuk para konsumen di Indonesia.

“Jadi seperti yang Anda tahu tahun lalu Huawei meluncurkan ponsel lipat tiga di China, ini adalah ponsel lipat tiga pertama di dunia. Hingga saat ini kami belum memiliki brand lain yang meluncurkan ponsel lipat tiga,” kata Huiler Fan, Huawei Device Country Director, pada pembukaan Huawei Experience Store di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Sabtu, (18/1/2025).

“Itu artinya kami mencoba menghadirkan teknologi terkini kepada konsumen kami. Tentu saja kami juga menghadirkan ponsel lipat tiga ini ke Indonesia untuk memberikan pengalaman yang baik bagi konsumen Indonesia,” lanjutnya.

Akhir tahun lalu Huawei menghadirkan kembali produk smartphonenya untuk konsumen Indonesia setelah sempat vakum selama sekira dua tahun, dengan meluncurkan Huawei Pura 70 Ultra. Untuk tahun 2025 ini, Huawei akan kembali menghadirkan beberapa model smartphonenya, salah satunya diduga ponsel lipat Huawei Mate X6.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175820//huawei_pura_80_resmi_diluncurkan_di_indonesia-PmtZ_large.jpg
Huawei Pura 80 Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/16/3175683//huawei_watch_gt_6_series_resmi_diluncurkan_di_indonesia-ByVF_large.jpg
Huawei Watch GT 6 Series Meluncur di Indonesia dengan Baterai Hingga 21 Hari, Cek Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173322//huawei_matepad_2025_berdesain_ringan_dan_fleksibel-DUM7_large.jpg
HUAWEI Matepad 11.5: Tablet Ideal Setara Laptop, Akses Google Apps dan Aplikasi Lain Lebih Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/15/3171346//konsep_mobil_kerja_sama_huawei_dan_gac-Aupa_large.jpg
GAC dan Huawei Berkolaborasi, Luncurkan Merek Mobil Listrik Baru Qijing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/16/3170624//huawei_pura_80_pro-UqBL_large.jpg
Huawei Pura 80 Series Meluncur Dibanderol Mulai Rp14 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/16/3169013//huawei_pura_80_ultra-ypNU_large.jpg
Peringkat 1 di DXOMark, HUAWEI Pura 80 Ultra Bakal Hadir dengan Dual Switchable Telephoto Lens dan Ultra Large Sensor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement