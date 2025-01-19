Huawei Akan Hadirkan Ponsel Lipat Tiga Mate XT di Indonesia

JAKARTA – Huawei tahun lalu telah meluncurkan smartphone lipat tiga pertama di dunia, Huawei Mate XT di China. Kini Huawei berencana membawa ponsel revolusioner tersebut untuk para konsumen di Indonesia.

“Jadi seperti yang Anda tahu tahun lalu Huawei meluncurkan ponsel lipat tiga di China, ini adalah ponsel lipat tiga pertama di dunia. Hingga saat ini kami belum memiliki brand lain yang meluncurkan ponsel lipat tiga,” kata Huiler Fan, Huawei Device Country Director, pada pembukaan Huawei Experience Store di Lotte Shopping Avenue, Jakarta, Sabtu, (18/1/2025).

“Itu artinya kami mencoba menghadirkan teknologi terkini kepada konsumen kami. Tentu saja kami juga menghadirkan ponsel lipat tiga ini ke Indonesia untuk memberikan pengalaman yang baik bagi konsumen Indonesia,” lanjutnya.

Akhir tahun lalu Huawei menghadirkan kembali produk smartphonenya untuk konsumen Indonesia setelah sempat vakum selama sekira dua tahun, dengan meluncurkan Huawei Pura 70 Ultra. Untuk tahun 2025 ini, Huawei akan kembali menghadirkan beberapa model smartphonenya, salah satunya diduga ponsel lipat Huawei Mate X6.