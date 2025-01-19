Janda Ini Kehilangan Rp13,9 Miliar Gara-Gara Tertipu Brad Pitt di Medsos

SEORANG wanita berusia 53 tahun menjadi korban penipuan dan membayar ratusan ribu kepada orang yang mengakou sebagai aktor Hollywood Brad Pit. Ini menjadi contoh terbaru penipuan melalui media sosial dan dukungan kecerdasan buatan (AI).

Dilansir Oddity Central, selama lebih dari setahun, Anne, seorang dekorator interior Prancis, mengira dirinya menjalin hubungan romantis jarak jauh dengan Brad Pitt. Kisah aneh ini dimulai pada Februari 2023, ketika wanita paruh baya itu bergabung dengan Instagram untuk berbagi foto dari liburan ski baru-baru ini di Pegunungan Alpen.

Dia langsung didekati di jejaring sosial oleh seseorang yang mengaku sebagai Jane Pitt, ibu dari aktor legendaris Brad Pitt, yang mulai mengobrol dengan Anne dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pasangan yang cocok untuk putranya. Tidak lama kemudian seseorang yang mengaku sebagai Brad Pitt mendekati Anne di Instagram. Mereka mengobrol online setiap hari, dan tak lama kemudian, Anne jatuh cinta yang membuatnya menjadi sasaran empuk penipuan yang ternyata efektif.

Anne mengatakan bahwa Brad Pitt yang berkomunikasi dengannya di media sosial tampak penuh perhatian dan benar-benar tertarik pada hidupnya, termasuk minatnya, pekerjaannya, dan keluarganya. Brad Pitt mengiriminya lagu, puisi, dan bahkan swafoto yang tidak dapat ditemukannya di tempat lain secara daring. Anne kemudian mengetahui bahwa foto-foto itu dibuat dengan bantuan AI khusus untuknya.

"Saya jatuh cinta dengan pria yang saya ajak mengobrol," Anne baru-baru ini mengatakan kepada wartawan Prancis. "Dia tahu cara berbicara dengan seorang wanita."