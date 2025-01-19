Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

TikTok Resmi Dilarang di AS, Pengguna di Kanada dan Meksiko Turut Kena Imbasnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |18:03 WIB
TikTok Resmi Dilarang di AS, Pengguna di Kanada dan Meksiko Turut Kena Imbasnya
Ilustrasi.
A
A
A

OTTAWATikTok resmi menghentikan operasinya di Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 18 Januari, dan aplikasi tersebut telah hilang dari Google Play dan App Store di Negeri Paman Sam. Namun, siapa sangka ternyata aturan larangan operasi TikTok di AS tersebut juga mempengaruhi sebagian penggunanya di Kanada dan Meksiko.

Pengguna TikTok di Kanada meluapkan rasa frustrasi mereka, mengklaim bahwa penghentian aplikasi yang meluas juga berdampak pada mereka saat embargo AS mulai berlaku. Banyak warga Kanada yang kesal berbondong-bondong memposting di X, melampiaskan kekesalan dan kebingungan mereka pada Sabtu, (18/1/2025) malam ketika TikTok ditarik dari etalase digital AS, memutus layanan dengan pemberitahuan yang tegas.

"Undang-undang yang melarang TikTok telah diberlakukan di AS. Sayangnya, itu berarti Anda tidak dapat menggunakan TikTok untuk saat ini", demikian bunyi pemberitahuan tersebut. Layar tersebut menawarkan pilihan untuk "Pelajari lebih lanjut" atau "Tutup aplikasi."

Pembatasan TikTok ini seharusnya hanya ditujukan bagi warga AS, tetapi tampaknya juga merugikan pengguna di Kanada. Bahkan, ada juga pengguna X, yang mengklaim berada di Meksiko mengalami pembatasan yang sama.

"BRUH KENAPA TIKTOK TIDAK BERFUNGSI UNTUKKU? AKU DI KANADA????," kata pengguna @theepopprince yang kebingungan, sebagaimana dilansir Daily Express.

"Kenapa TikTok-ku tidak berfungsi??? AKU TINGGAL DI KANADA," kata pengguna dengan nama @Aiich10.

Gangguan tersebut tampaknya tidak memengaruhi semua penggemar TikTok di Kanada, dengan beberapa pengguna mengungkapkan bahwa mereka tetap bisa menggunakan aplikasi populer tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148//tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179138//volodymyr_zelenskyy-szYI_large.jpg
Ukraina Tidak Akan Mengakhiri Perang dengan Rusia Tanpa Bantuan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178682//ilustrasi-TkYW_large.jpg
Militer AS Serang Kapal Diduga Pengangkut Narkoba di Samudra Pasifik, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178532//donald_trump_memulai_pembongkaran_sayap_timur_gedung_putih-BTrx_large.jpg
Trump Mulai Pembongkaran Gedung Putih untuk Bangun Ballroom Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178417//perdana_menteri_kanada_mark_carney-3JOf_large.jpg
Penuhi Perintah ICC, PM Carney Tegaskan Netanyahu Akan Ditangkap Jika Masuki Wilayah Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388//putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement