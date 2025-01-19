Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Vespa 946 Snake Edisi Khusus Tahun Baru China Hanya Dijual 888 Unit, Bakal Hadir Juga di Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |19:56 WIB
Vespa 946 Snake Edisi Khusus Tahun Baru China Hanya Dijual 888 Unit, Bakal Hadir Juga di Indonesia
Vespa 946 Snake Limited Edition. (Foto: PID)
A
A
A

JAKARTA – Piaggio menghadirkan Vespa edisi khusus dengan jumlah terbatas untuk merayakan tahun baru China. Vespa 946 Snake Edition hanya akan dijual sebanyak 88 unit secara global, termasuk dengan kuota yang terbatas di Indonesia.

Vespa 946 Snake hadir dengan warna biru iridescent bernuansa es yang terinspirasi dari dari lanskap bersalju dan keindahan musim dingin. Skuter matik edisi terbatas ini juga menghadirkan elemen desain ular pada pegangan stang dan jok, yang dirancang menyerupai tekstur lembut kulit ular.

"Setelah tahun Naga kemarin, tahun 2025 merupakan Tahun Ular, sebuah makhluk imperial dan penuh misteri yang mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman, hidup dengan keberanian, dan menjelajah tanpa batasan. Vespa 946 Snake diciptakan untuk merefleksikan filosofi ini," bunyi keterangan tertulis Piaggio Indonesia (PID).

Vespa 946 Snake Limited Edition. (Foto: PID)

Vespa 946 Snake dilengkapi serangkaian aksesori yang dirancang dengan desain dan fungsionalitas yang mendetail. Skutik ini dilengkapi dengan helm bervisor gelap dan memiliki eksterior berwarna biru iridescent dengan 3D chrome snake.

 

Halaman:
1 2
      
