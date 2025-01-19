Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Maxus Resmi Serahkan Unit Perdana MIFA 7 dan MIFA 9 pada Pelanggan Indonesia

Arya Nur Ananda Putra , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |14:33 WIB
Maxus Resmi Serahkan Unit Perdana MIFA 7 dan MIFA 9 pada Pelanggan Indonesia
Maxus Mifa7 dan Mifa 9.
JAKARTA - PT Indomobil Energi Baru, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Maxus di Indonesia, menganggap hari ini sebagai hari bersejarah. Dalam acara bertema "See the Best of Both Worlds" yang diadakan di PIK Avenue, Jakarta, perusahaan secara resmi memberikan unit perdana Maxus MIFA 7 dan MIFA 9 kepada pelanggan.

“Kami telah menyerahkan 45 unit Maxus MIFA 7 dan MIFA 9 kepada konsumen, dan sebagian besar membeli Maxus MIFA 9. Sekitar 60% dari mereka adalah pembeli Maxus MIFA 9,” kata Chief Operating Officer (COO), Yudhy Tan.

Pada Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, Maxus MIFA 7 dan MIFA 9 pertama kali diperkenalkan dan langsung menarik perhatian publik sebagai MPV listrik premium pertama di Indonesia. Jumlah pemesanan yang luar biasa sejak peluncurannya pada Oktober 2024 menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kendaraan ini.

COO PT Indomobil Energi Baru, Yudhy Tan, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dimulainya distribusi unit kepada pelanggan.

"Hari ini, Maxus Indonesia dengan penuh rasa syukur menyerahkan unit pertama Maxus MIFA 7 dan MIFA 9 kepada pelanggan yang telah melakukan pemesanan dari bulan Oktober lalu," kata Yudhy.

Menurut Yudhy, acara ini menunjukkan komitmen Maxus untuk segera memenuhi kebutuhan pelanggan, karena kendaraan dikirim hanya dalam waktu kurang dari dua bulan sejak peluncurannya di GJAW 2024,".

 

Telusuri berita ototekno lainnya
