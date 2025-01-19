Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Xiaomi Beri Isyarat Kuat Bawa Mobil Listriknya ke Pasar Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |10:29 WIB
Xiaomi Beri Isyarat Kuat Bawa Mobil Listriknya ke Pasar Indonesia
Mobil listrik Xiaomi SU7.
A
A
A

JAKARTA – Xiaomi memberi isyarat kuat akan membawa produk mobil listriknya (EV) ke Pasar Indonesia. Saat ini SU7, yang merupakan mobil listrik pertama keluaran Xiaomi menjadi model yang sangat laris di pasar China, dengan pemesanan hingga ratusan ribu unit tahun lalu.

Isyarat Kuat Xiaomi 

Menurut Wentao Zhao, Country Director Xiaomi Indonesia hadirnya mobil listrik Xiaomi ke Indonesia hampir bisa dipastikan terjadi. Namun, Wentao menekankan bahwa hal itu masih membutuhkan waktu.

“Banyak teman yang bertanya kapan mobil listrik Xiaomi akan masuk ke Indonesia. Saya katakan ini bukan pertanyaan karena Indonesia merupakan pasar Xiaomi yang besar jadi tentu saja (kami akan membawanya),” kata Wentao menjawab pertanyaan jurnalis pada Xiaomi Media Gathering pekan ini.

“Target kami untuk mobil tentu saja bukan hanya merek pasar China tetapi merek global jadi saya yakin produk ini akan masuk ke Indonesia tetapi tunggu saja waktunya,” tambahnya.

Meski belum bisa memberikan perkiraan kapan mobil listrik Xiaomi akan masuk ke Indonesia dan bagaimana perusahaan itu akan melakukannya, Wentao mengatakan bahwa prosesnya akan berbeda dengan di China.

 

