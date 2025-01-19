Nintendo untuk Pertama Kali Tampilkan Penampakan Switch 2

JAKARTA – Nintendo telah merilis trailer perdana untuk konsol game genggam mendatang Switch 2 yang sangat dinantikan. Video trailer ini memperlihatkan desain dari Switch 2 dan perubahan dari model aslinya.

Switch 2 terlihat lebih besar dari pendahulunya, dengan layar yang lebih besar (kemungkinan OLED) yang dikabarkan berukuran 8,4 inci. Kita juga dapat melihat bezel layar yang lebih ramping dan Joy-Con yang diperbarui, yang juga telah bertambah besar dan tampaknya menempel melalui magnet.

Joy-Con sebelah kanan memiliki tombol baru di samping tombol home. Keduanya memiliki tombol pemicu tambahan di bagian belakang, di samping tombol L/R.

Dilansir GSM Arena, tata letak tombol pada Switch 2 serupa dengan model asli, dengan tombol daya dan volume di sisi kiri atas, ventilasi pendingin di tengah, jack headphone, dan port USB-C kedua di sebelah kanan, yang bergabung dengan konektor USB-C lainnya di bagian bawah perangkat.

Bagian belakangnya memiliki penyangga berbentuk U yang diperbarui yang mendukung berbagai sudut lebih lebar daripada Switch asli.