HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Tambah Fitur Baru, Foto Selfie Bisa Langsung Jadi Stiker di Chat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |10:46 WIB
WhatsApp Tambah Fitur Baru, Foto <i>Selfie</i> Bisa Langsung Jadi Stiker di Chat
WhatsApp menambahkan beberapa fitur baru bagi aplikasi di Android pada awal 2025 ini. (Foto: WhatsApp)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp mengawali tahun 2025 dengan memperkenalkan fitur-fitur baru dan penyempurnaan desain untuk menyediakan lebih banyak opsi untuk obrolan pribadi. Aplikasi perpesanan ini sekarang menghadirkan 30 efek visual berbeda bagi pengguna untuk mengedit video dan foto mereka dalam obrolan.

Fitur lainnya mempermudah pengguna untuk membuat pembuatan stiker dari swafoto atau selfie dan membagikan paket stiker secara langsung di chat. WhatsApp telah menambahkan pintasan baru untuk bereaksi terhadap obrolan.

Fitur-Fitur Baru WhatsApp

Melalui sebuah posting di blognya, WhatsApp mengumumkan pembaruan dan fitur-fitur barunya.

Fitur filter dan latar belakang yang diumumkan untuk panggilan video WhatsApp pada Oktober tahun lalu dan kini telah diperluas ke kamera WhatsApp. Pengguna kini juga dapat menambahkan 30 filter dan efek latar belakang untuk foto dan video Anda.

Filter-filter ini dapat menyesuaikan warna atau mengubah latar belakang, seperti yang bisa dilakukan di aplikasi saingan, Snapchat.

Kedua, pengguna WhatsApp kini dapat mengubah swafoto mereka langsung menjadi stiker dengan mengetuk ikon Stiker. Anda dapat mengetuk Buat stiker dan Anda akan melihat opsi kamera untuk langsung mengambil swafoto dan membuat stiker. Fitur stiker swafoto saat ini hanya tersedia di WhatsApp untuk Android dan dipastikan akan segera diluncurkan ke iOS.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
