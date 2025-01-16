Digelar 13-23 Februari, Ini Daftar Lengkap Peserta IIMS 2025

JAKARTA - Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 bakal digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 13-23 Februari. Peserta pameran pada tahun ini lebih banyak dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

1. Diikuti 33 Brand Mobil

Project Manager IIMS 2025, Rudi MF menyebut tahun ini ada 33 brand passenger car yang ikut serta. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 23 passenger car. Namun, ia masih meramaikan 2 brand yang bakal ikut serta.

"Total ada penambahan 10 brands dari segmen passenger cars. Jadi total ada 33 brands. Tapi sementara 31 nama dulu, dua nama lagi ditunggu, ya," ujar Rudi MF di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Dari daftar tersebut, ada brand baru yang segera launching, yaitu Denza dan Geely. Berikut brand yang hadir pada IIMS 2025 di adalah Aion, BMW, BYD, Chery, Daihatsu, Honda, Hyundai, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Subaru, Suzuki, Toyota, dan Wuling.

Brand lainnya adalah Audi, BAIC, DFSK, Denza, Citroen, Geely, GWM, Jaecoo, Jetour, Kia, Maxus, Mazda, Neta, Nissan, Seres, VinFast, hingga Volkswagen.

2. Daftar Brand Roda Dua

Sementara untuk kendaraan roda dua, yang sudah dipastikan ikut serta dalam IIMS 2025 adalah Honda, Keeway, Italjet, BMW Motorrad, Kawasaki, Benda, Benelli, QJ Motor, Royal Enfield, Royal Alloy, Scomadi, dan Piaggio.