HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Gaikindo Target Penjualan Mobil pada 2025 Tembus 900 Ribu Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |13:11 WIB
Gaikindo Target Penjualan Mobil pada 2025 Tembus 900 Ribu Unit
Gaikindo Target Penjualan Mobil pada 2025 Tembus 900 Ribu Unit (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah membicarakan target penjualan mobil tahun ini. Banyaknya tantangan yang akan dihadapi bisa berdampak besar bagi industri otomotif.

1. Target 900 Ribu Unit

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12 persen untum barang mewah yang berdampak pada sejumlah model mobil. Selain itu, opsen pajak juga membuat harga mobil semakin tinggi tahun ini.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara mengatakan, sangat sulit untuk mencapai angka penjualan seperti tahun sebelumnya. Tahun ini diprediksi penjualan mobil belum bisa mencapai 1 juta unit.

"Kita belum duduk bareng, belum menghitung secara rinci, kalau tahun kemarin saja, tidak ada opsen kita satu juta saja tidak dapat. Tahun ini kita harapkan dengan model baru, dan sebagainya, dan perkembangannya ada opsen yang ditunda, kita kalau mau optimis di 900-an ribuan," kata Kukuh di Jakarta, belum lama ini.

2. Terdampak Opsen

Terlebih, opsen pajak yang berbeda di setiap daerah membuat calon konsumen akan berpikir dua kali untuk membeli mobil baru. Ini yang akan menjadi tantangan utama para produsen kendaraan roda empat pada 2025.

“Tapi kalau opsen dijalankan, kita bisa turun jauh ke bawah. Turunnya bisa balik ke zaman pandemi, bisa 650-700 (ribuan unit). Ya, berat-lah. Yang penting Jawa sudah jelas,” ujar Kukuh.

Sebagai informasi, tahun ini penjualan mobil di Indonesia mencapai angka lebih dari 860 ribu unit. Meski melampaui target baru Gaikindo, angka tersebut turun 13,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1 juta unit.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
