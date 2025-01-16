Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tak Mau Rugi, Viral Pengemudi Innova Reborn Nebeng Bayar Tol

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |11:04 WIB
Tak Mau Rugi, Viral Pengemudi Innova Reborn Nebeng Bayar Tol
Tak Mau Rugi, Viral Pengemudi Innova Reborn Nebeng Bayar Tol (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video menampikan pengemudi mobil MPV Toyota Kijang Innova Reborn tak mau bayar tol. Caranya dengan membuntuti mobil di depannya secara rapat sehingga sensor palang pintu tak dapat membacanya.

1. Viral Pengemudi Nebeng Bayar Tol

Cuplikan dari dashcam mobil yang dibuntuti Innova Reborn itu dibagikan oleh akun Instagram @dashcamindonesia, sebagaimana dilihat pada Kamis (16/1/2025). Terlihat Innova Reborn itu juga berkendara dengan cara yang tidak bertanggung jawab di jalan tol.

Dari video tersebut terlihat Innova Reborn tersebut mundur dari salah satu gerbang tol. Ini membuat pengemudi dengan dashcam di mobilnya masuk ke jalur lain untuk transaksi membayar tarif tol.

Kemudian Innova Reborn tersebut mengikutinya dari belakang dengan jarak yang sangat dekat. Setelah gardu tol terbuka, pengemudi Innova Reborn melaju. Tapi, pengendara di depannya sempat melakukan pengereman untuk menghentikan lajunya.

Kendati begitu, Innova Reborn tersebut sudah melewati palang pintu tol. Hal ini disebabkan jarak yang sangat dekat sehingga sensor tidak bisa membaca dengan baik.

Meski sempat berhenti, pengemudi Innova Reborn tersebut berhasil melarikan diri dengan melalui jalur di sisi kanan yang cukup lengang. Padahal, apa yang dilakukannya bisa terjerat dengan undang-undang yang berlaku.

Sekadar informasi, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 43 menyatakan bahwa setiap pengguna jalan tol wajib membayar tarif tol sesuai dengan ketentuan. Jika tidak membayar, pengguna dapat dikenakan denda administrasi sesuai dengan aturan dari pengelola tol.

2. Reaksi Netizen

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/53/3161063/moge_terobos_jalur_transjakarta-G7oq_large.jpg
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/52/3155123/mobil_gantung_kantong_keresek_di_wiper_belakang-gN2m_large.jpg
Viral Mobil di Aceh Kompak Gantung Kantong Plastik di Belakang, Warganet Penasaran
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement