Trik Hemat Mendapatkan Item Premium ala Refa Ardhi

JAKARTA - Refa Ardhi, konten kreator gaming ternama di YouTube, kembali menyapa penggemarnya dengan membagikan tips hoki untuk mendapatkan bundle eksklusif Top Criminal Ghost di FF. Dalam video terbarunya, Refa menjelaskan cara mendapatkan bundle hanya dengan modal 9 diamond. Ia juga memberikan panduan langkah demi langkah agar peluang mendapatkan bundle semakin besar.

Refa memulai videonya dengan menyapa para gamers sambil mengenakan aksesoris khas pemain profesional. Ia kemudian menunjukkan detail diskon menarik yang ditawarkan, seperti potongan hingga 44% untuk beberapa item, termasuk bundle favorit banyak pemain.

“Bundle Top Criminal Ghost ini sangat dinantikan para pemain FF. Dengan trik hoki, kalian bisa mendapatkannya tanpa perlu menghabiskan banyak diamond,” ujar Refa.

1. Tips Meningkatkan Peluang

Refa membagikan trik sederhana untuk meningkatkan peluang mendapatkan bundle. Salah satu tipsnya adalah menggunakan karakter bot seperti “Andrew” agar sistem merasa kasihan dan meningkatkan peluang keberuntungan. Ia juga menyarankan pemain untuk melakukan beberapa kali tap pada tombol spin sambil membaca doa agar semakin hoki.

Selain itu, Refa mengingatkan bahwa bundle ini memiliki berbagai variasi warna, tetapi yang paling langka adalah warna merah. “Bundle merah ini sangat ikonik dan menjadi incaran banyak pemain,” tambah Refa.