Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Trik Hemat Mendapatkan Item Premium ala Refa Ardhi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |20:20 WIB
Trik Hemat Mendapatkan Item Premium ala Refa Ardhi
Trik Hemat Mendapatkan Item Premium ala Refa Ardhi. (Foto Is)
A
A
A

JAKARTA - Refa Ardhi, konten kreator gaming ternama di YouTube, kembali menyapa penggemarnya dengan membagikan tips hoki untuk mendapatkan bundle eksklusif Top Criminal Ghost di FF. Dalam video terbarunya, Refa menjelaskan cara mendapatkan bundle hanya dengan modal 9 diamond. Ia juga memberikan panduan langkah demi langkah agar peluang mendapatkan bundle semakin besar.

Refa memulai videonya dengan menyapa para gamers sambil mengenakan aksesoris khas pemain profesional. Ia kemudian menunjukkan detail diskon menarik yang ditawarkan, seperti potongan hingga 44% untuk beberapa item, termasuk bundle favorit banyak pemain.

“Bundle Top Criminal Ghost ini sangat dinantikan para pemain FF. Dengan trik hoki, kalian bisa mendapatkannya tanpa perlu menghabiskan banyak diamond,” ujar Refa.

1. Tips Meningkatkan Peluang

Refa membagikan trik sederhana untuk meningkatkan peluang mendapatkan bundle. Salah satu tipsnya adalah menggunakan karakter bot seperti “Andrew” agar sistem merasa kasihan dan meningkatkan peluang keberuntungan. Ia juga menyarankan pemain untuk melakukan beberapa kali tap pada tombol spin sambil membaca doa agar semakin hoki.

Selain itu, Refa mengingatkan bahwa bundle ini memiliki berbagai variasi warna, tetapi yang paling langka adalah warna merah. “Bundle merah ini sangat ikonik dan menjadi incaran banyak pemain,” tambah Refa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/612/3176521//meutya-HzU7_large.jpg
DreadOut dan Coral Island Go Global, Meutya Hafid UngkapGame Tak Hanya Hiburan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174080//empat_seniman_lokal_dilibatkan_untuk_memeriahkan_ffws_global_finals_2025_di_jakarta-z4S0_large.jpeg
Pemerintah Dukung FFWS Global Finals 2025 Jakarta, Libatkan 4 Seniman Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/16/3171452//xbox-1bci_large.jpg
Harga Xbox Naik Lagi, Jadi Rp10 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/624/3166931//mnc_tourism-i60C_large.jpg
MNC Tourism dan MNC Peduli Beri Pelatihan Jurnalistik Siswa SMAN 1 Caringin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/326/3165992//minecraft-zSXp_large.jpg
5 Game Gratis yang Mirip Minecraft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/57/3165623//ilustrasi-G1QY_large.jpg
Gunakan AI untuk Edit Video Shorts Tanpa Persetujuan Kreator, YouTube: Ini Eksperimen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement