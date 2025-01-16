Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Cheat Kendaraan di GTA San Andreas PS 2 Terlengkap dan Terbaru

Bintang Rizky , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |19:12 WIB
Daftar Cheat Kendaraan di GTA San Andreas PS 2 Terlengkap dan Terbaru
GTA San Andreas.
A
A
A

JAKARTA - Grand Theft Auto (GTA) adalah franchise game yang fenomenal dengan kepopuleran luar biasa di berbagai negara. Bahkan, setelah lebih dari 25 tahun, franchise GTA menjadi game yang terus dimainkan oleh para gamer.

Salah satu daya tarik dari franchise ini adalah kebebasan yang diberikan kepada para pemainnya untuk menyelesaikan misi atau sekedar menjelajah dunia game. Bahkan, para pemain bisa memanfaatkan fitur kode cheat untuk mendapatkan berbagai kekuatan, senjata, atau membuat memanipulasi kondisi di dalam game, yang membuat permainan semakin mengasyikkan.

Di antara berbagai judul gim dalam franchise tersebut hingga saat ini, GTA San Andreas, yang pertama kali dirilis di PlaySytation 2 (PS2) mungkin merupakan salah satu yang paling populer. Seperti game-game GTA lainnya, San Andreas juga memiliki kode cheatnya sendiri, termasuk untuk mendapatkan berbagai kendaraan di dalam game.

Berikut cheat kendaraan untuk GTA San Andreas PS2:

  • Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
  • Nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1
  • Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2
  • Mobil golf: bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X
  • Buldoser: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri
  • Mobil sherif: atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2
  • Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
  • Tanker: R1, atas, kiri, kanan, R2, atas, kanan, kotak, kanan, L2, L1, L1
  • Mobil romero: bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan
  • Truk sampah: bulat, R1, bulat, R1, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
  • Motor roda empat: kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2
  • Boat amphibi: segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah
  • Mobil monster: kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1
  • Tank: bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga
     

