Tips Ampuh Mematikan Safe Search Yandex

JAKARTA - Cara mematikan safe search Yandex layak diketahui setiap penggunanya. Ada berbagai macam fitur-fitur menarik yang bisa Anda gunakan dalam browser satu ini. Salah satunya adalah Yandex.Mail yang menawarkan fitur khusus seperti pengelompokan pesan berdasarkan topik, perlindungan spam canggih, dan integrasi dengan layanan Yandex lainnya.

Ada juga Yandex.Maps yang menawarkan peta yang rinci dan akurat dari banyak kota di dunia, dengan fitur pencarian rute, informasi lalu lintas real-time, dan panduan navigasi suara. Kemudian, Yandex.Disk Ini yang menjadi layanan penyimpanan cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, berbagi, dan mengakses file mereka dari mana saja.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (15/1/2025), Okezone telah merangkum cara mematikan safe search Yandex, sebagai berikut.

Cara Mematikan Safe Search Yandex

Langkah pertama adalah dengan membuka peramban dan kunjungi yandex.com. Pada halaman beranda, pilih ikon garis tiga di bagian kanan atas. Selanjutnya, pilih opsi ‘Search’. Lihat pada bagian ‘Filter search results’. Pilih opsi ‘No Filter’ untuk mematikan total SafeSearch atau ‘Moderate filter’ untuk penyaringan yang disesuaikan Klik ‘Save’ untuk menyimpan penyesuaian.

Fitur-fitur Unggulan Yandex

1. Yandex.Zen

Yandex.Zen adalah platform personalisasi konten yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan rekomendasi artikel, berita, dan video kepada penggunanya berdasarkan minat dan perilaku mereka.