Viral Motor Terbakar Usai Isi Bensin di SPBU Depok

JAKARTA - Viral di media sosial sepeda motor terbakar usai mengisi bensin di SPBU. Motor itu tiba-tiba terbakar saat hendak dihidupkan menggunakan starter elektrik.

1. Viral Motor Terbakar di SPBU

Sebagaimana dilihat dari postingan yang diunggah akun Instagram @depok24jam, tampak pengendara tersebut mengisi bahan bakar motornya seperti pada umumnya. Namun, ia tak turun dari kendaraan.

Usai petugas menarik nozzle dan tangki bahan bakar motor bebek tersebut ditutup, pengendara mencoba menghidupkannya. Tiba-tiba, api menyala dari sisi kanan bawah motor dengan kobaran yang cukup besar.

Insiden tersebut diketahui terjadi di SPBU Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (14/1/2025). Kejadian itu membuat seluruh petugas SPBU panik dan bergerak cepat mengambil APAR (Alat Pemadam Api Ringan) untuk memadamkan api.

"Warga Tanah Baru Kota Depok dibuat heboh dengan adanya sepeda motor yang terbakar di depan SPBU Tanah Baru pada Selasa Sore kemarin. Dalam rekaman CTTV terlihat sepeda motor itu terbakar sesaat setelah pemiliknya menyalakan mesin kendaraannya di depan SPBU," bunyi keterangan unggahan tersebut, dikutip Rabu (15/1/2025).

Motor yang terbakar juga langsung dijauhkan dari pompa bensin agar tidak merambat dan menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Terlihat beberapa petugas SPBU juga mengambil APAR dan menyemprotkannya ke seluruh bagian motor.

Namun, api berkobar semakin besar dan tidak berhasil dipadamkan hanya dengan APAR karena bahan bakar yang terus keluar dari tangki. Dalam cuplikan akhir, terlihat motor bebek tersebut hangus terbakar.