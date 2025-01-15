Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Listrik Maka Cavalry Resmi Meluncur Dibanderol Rp35 Jutaan, Jarak Tempuhnya 160 Km

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |17:08 WIB
Motor Listrik Maka Cavalry Resmi Meluncur Dibanderol Rp35 Jutaan, Jarak Tempuhnya 160 Km
Motor Listrik Maka Cavalry Resmi Meluncur Dibanderol Rp35 Jutaan, Jarak Tempuhnya 160 Km (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Produsen lokal, Maka Motors, resmi meramaikan pasar otomotif Tanah Air. Maka Motors resmi meluncurkan produk pertama mereka yakni Cavalry.

1. Maka Motors Resmi Meluncur

Motor listrik tersebut dibekali baterai lithium ferro phosphate (LFP) 4kWH. Cavalry memiliki jarak tempuh hingga 160 kilometer.

"Untuk pertama kalinya tampil di depan publik, inilah motor paling enak," kata CEO Maka Motors, Raditya Wibowo, saat peluncuran di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Ia menjelaskan, motor ini hadir setelah proses riset selama 3 tahun. Karena itu, Raditya mengklaim motor ini telah memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sehari-hari.

"Dalam penelitian internal, rata-rata orang berkendara sekitar 20 km sehari. Tapi, ada juga banyak orang menggunakan motor hingga 120 km sehingga kami mengembangkan agar tantangan tersebut bisa terjawab," tuturnya.

2. Spesifikasi Maka Cavalry

Secara dimensi, Maka Cavalry memiliki panjang 1.922 mm, lebar 731 mm, dan tinggi 1.173 mm. Sementara ground clearance mencapai 140 mm.

Motor listrik ini dibekali baterai berkapasitas 4 kWh sehingga dapat menempuh jarak tempuh hingga 160 km.

Selain itu, baterai tersebut telah mengandung sertifikasi IP67 sehingga diklaim aman untuk melintasi genangan setinggi 60 cm.

 

