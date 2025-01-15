Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mazda Optimis Penjualan Mobil SUV di 2025 Melonjak

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |23:14 WIB
Mazda Optimis Penjualan Mobil SUV di 2025 Melonjak
Mazda CX-30 saat Melintas di Cikidang Sukabumi/Fahmi Firdaus, Okezone.
JAKARTA-  Sports Utility Vehicle (SUV) saat ini telah menjadi segmen kendaraan yang banyak digemari masyarakat selain MPV dan LCGC. Pasalnya, mobil ini memiliki beragam keunggulan seperti desain tangguh serta kemampuannya dalam menempuh beragam medan jalan.

Produsen mobil asal Jepang dengan inovasi teknologi dan desain yang dinamis, Mazda saat ini banyak memasarkan model sport utility vehicle (SUV). Mazda optimis tahun 2025, segmen SUV paling banyak diminati.

Chief Operating Officer (COO) PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio mengatakan, SUV di 2025 akan lebih popular dibandingkan dengan segmen kendaraan lain.

COO PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio
COO PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio

"Mobil-mobil yang non-SUV, misalnya seperti sedan, sekarang malah jadi kalau saya lihat seperti, bukannya hobi, tapi lebih ke arah orang yang suka-suka saja, jadi lebih segmented," ujar Ricky Thio, saat Mazda 7G Expedition 2025.

Lebih lanjut Ricky mengatakan, desain SUV saat ini lebih dinamis, dan bukan seperti mobil jip zaman dahulu. SUV kata dia lebih dipilih karena kepraktisannya dan dimensinya. Selain itu, kabinnya dan jarak terendah ke tanah yang cukup tinggi.

" Orang sekarang tambah lama, badannya sehat sehat gede gede orangnya. SUV itu bukan lagi image-nya seperti mobil jip zaman dulu yang kotak,”ujarnya

"Saat ini, SUV tidak seperti itu, banyak SUV yang sleek, yang enggak seperti SUV. Ada yang bilang ini SUV, ada yang bilang crossover,"tutup Ricky.

 

Topik Artikel :
SUV Mazda CX-80 Mazda CX-30
Telusuri berita ototekno lainnya
