HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Mulai Produksi Mobil Turbo di Pabrik Cikarang

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |12:12 WIB
Hyundai Mulai Produksi Mobil Turbo di Pabrik Cikarang
Hyundai Mulai Produksi Mobil Turbo di Pabrik Cikarang (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan New Creta dengan opsi N Line Turbo. Model ini mengusung mesin 1.5 GDi-Turbo yang memberikan sensasi performa tinggi.

1. New Creta Diproduksi di Cikarang

Menariknya, mobil tersebut diproduksi di Cikarang, Jawa Barat, pada fasilitas pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI). Ini untuk memastikan nilai kandungan lokal semakin tinggi sehingga lebih mudah dalam menemukan suku cadangnya.

Sebagai informasi, New Creta N Line Turbo hadir dengan mesin 1.5L Turbo GDi dan transmisi DCT 7-speed. Ini memberikan performa sporty khas Hyundai N yang merupakan departemen performa dari jenama asal Korea Selatan itu.

Sementara New Creta dirancang sebagai SUV modern dengan mesin 1.5L MPI dan pilihan transmisi manual 6-speed atau IVT, menggabungkan desain unik dengan fitur-fitur canggih.

"Kami bangga memproduksi New Creta N Line Turbo dan New Creta di Indonesia. Ini merupakan wujud nyata konsistensi Hyundai dalam berinvestasi dan memajukan industri otomotif Tanah Air dengan terus menyediakan inovasi terbaik bagi konsumen," ujar Presiden Direktur HMMI Bong Kyu Lee dalam keterangan resmi.

Sekadar informasi, pabrik Hyundai di Cikarang berdiri di atas lahan 77 hektare dan mengusung prinsip ramah lingkungan dengan kapasitas produksi 150 ribu unit per tahun dan bisa meningkat hingga 250 ribu unit per tahun. Proses produksi melibatkan teknologi modern dari pencetakan baja hingga perakitan lengkap dengan kontrol kualitas sesuai standar global. 

 

