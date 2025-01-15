Trik Mendapatkan Skin Legendaris Boy Day 2021 Ala Refa Ardhi

JAKARTA - Refa Ardhi, seorang konten kreator gaming di YouTube, baru saja membagikan tips menarik untuk para gamers yang ingin mendapatkan skin legendaris Boy Day 2021. Dalam salah satu videonya, Refa memberikan panduan langkah-langkah mudah untuk spin dan borong skin nostalgia ini. Ia menyebutkan bahwa skin Boy Day 2021 membawa kembali kenangan indah tahun 2021 dan menjadi momen sempurna untuk memulai tahun 2025 dengan penuh semangat.

1. Cara Dapatkan Skin Legendaris

Refa Ardhi menjelaskan, untuk mendapatkan skin tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah bermain di mode ranked. Setelah itu, gamer diminta keluar dari permainan (AFK) saat berada di pesawat.

“Langkah ini penting sebelum kalian mulai spin di menu Lucky Royale,” ujar Refa.

Selain itu, ia juga menyarankan mengganti karakter menjadi bot sebelum melakukan spin. Untuk memaksimalkan peluang, gamer dianjurkan membuka menu UMP, meng-upgrade ke level 7, dan memastikan animasi emote terlihat hingga selesai.

2. Event Awal Tahun

Selain membahas langkah mendapatkan skin, Refa juga mengingatkan penonton bahwa event awal tahun ini menghadirkan berbagai diskon menarik. Item seperti Mini Uzi dan Solaris Burst ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Menurut Refa, event ini memberikan kesempatan besar bagi gamers untuk memperoleh hadiah spesial dengan harga hemat.