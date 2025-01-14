Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Oppo dan Realme Minta Maaf Karena Pasang Aplikasi Pinjol yang Tak Bisa Dihapus di Smartphonenya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |10:05 WIB
Oppo dan Realme Minta Maaf Karena Pasang Aplikasi Pinjol yang Tak Bisa Dihapus di Smartphonenya
Ilustrasi. (Foto: Oppo)
JAKARTA – Brand asal China Oppo dan Realme meminta maaf karena memasang aplikasi Fineasy, program pihak ketiga yang menawarkan pinjaman online (pinjol) pada produk smartphone mereka di Thailand. Hal ini diungkap oleh influencer media sosial yang dikenal dengan nama Khun Lung IT, yang memperingatkan para pengguna ponsel dari kedua brand itu melalui posting di laman Facebooknya.

Menurut laman tersebut, beberapa ponsel pintar dari kedua merek tersebut telah dipasangi aplikasi Fineasy yang tidak dapat dihapus dan dilaporkan memiliki akses ke lokasi, kontak, dan informasi pribadi pengguna lainnya yang dimasukkan ke dalam ponsel.

Bahkan, aplikasi tersebut diduga mengumpulkan data pribadi dan informasi keuangan pengguna tanpa persetujuan pengguna, yang berpotensi digunakan untuk tindakan kriminal seperti penipuan.

Dewan Konsumen Thailand (TCC) telah mendesak Oppo dan realme untuk memberikan penjelasan mengenai laporan tersebut.

Oppo dan Realme Thailand telah mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi permintaan maaf kepada pelanggan mereka dan berjanji bahwa pengguna akan segera dapat menghapus aplikasi pinjaman tersebut, demikian dilaporkan The Thaiger.

Pada Selasa, (14/1/2025) kedua brand tersebut mengatakan bahwa mereka telah berhenti menjual ponsel pintar dengan aplikasi pinjaman Fineasy yang sudah terpasang di Thailand. Oppo dan realme juga mengatakan bahwa mereka akan mengakhiri pra-instalasi semua aplikasi pinjaman pada model ponsel pintar baru.

(Rahman Asmardika)

      
