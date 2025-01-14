Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Poco F7 Pro dan F7 Ultra Kantongi Sertifikasi, Segera Meluncur di Indonesia?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |17:30 WIB
Poco F7 Pro dan F7 Ultra Kantongi Sertifikasi, Segera Meluncur di Indonesia?
Poco F7 Pro dan F7 Ultra Kantongi Sertifikasi, Segera Meluncur di Indonesia? (GSM Arena)
JAKARTA - Poco tampaknya akan segera meluncurkan smartphone flagshipnya di Indonesia setelah Poco F7 Pro dan F7 Ultra terlihat pada laman sertifikasi Kementerian Telekomunikasi dan Digital (Komdigi). 

1. Terdaftar di e-Sertifikasi Komdigi

Daftar e-sertifikasi Komdigi menunjukkan Poco F7 Pro terdaftar dengan nomor model 24117RK2CG. Sementara varian ultra terdaftar dengan nomor model 24122RKC7G.

2. Spesifikasi Poco F7 Pro

Dilansir GSM Arena, Selasa (14/1/2025), Poco F7 Pro dikabarkan merupakan rebranding dari Redmi K80, sehingga ponsel ini seharusnya memiliki spesifikasi yang sama dengan layar OLED 1440x3200 120 Hz 6,67 inci dengan kecerahan puncak 3.200 nit,

Pada prosesor, ponsel ini menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 3, dengan RAM 12/16GB, penyimpanan 256GB/512GB/1TB, Pada kamera, Poco F7 Pro menggunakan sistem kamera belakang ganda (kamera utama 50 MP dengan OIS, kamera ultrawide 8 MP), kamera swafoto 20 MP, dan baterai 6.550 mAh dengan dukungan pengisian daya kabel 90W.

3. Spesifikasi Poco F7 Ultra

Sementara Poco F7 Ultra dikabarkan merupakan rebranding dari Redmi K80 Pro yang memiliki layar yang sama dengan F7 Pro dan chipset Snapdragon 8 Elite, 

 

Halaman:
1 2
      
