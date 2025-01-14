Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Menyadap Panggilan WhatsApp, Perhatikan Langkah-langkahnya

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |13:20 WIB
5 Cara Menyadap Panggilan WhatsApp, Perhatikan Langkah-langkahnya
5 Cara Menyadap Panggilan WhatsApp, Perhatikan Langkah-langkahnya (Ilustrasi/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Cara menyadap panggilan WhatsApp mungkin jadi suatu hal yang rumit dan tidak dibenarkan oleh sebagian orang. Sebab, itu sama dengan mengganggu privasi orang lain. 

Meski begitu, di era teknologi seperti sekarang ini terkadang beberapa situasi dan alasan membuat seseorang perlu melakukan hal tersebut. Seperti mengawasi anaknya yang masih di bawah umur ataupun yang lainnya. 

Lantas, bagaimana cara menyadap panggilan WhatsApp? Melansir berbagai sumber, Selasa (14/1/2025), berikut ulasannya. 

Cara Menyadap Panggilan WhatsApp

1. Cara Menyadap Panggilan WhatsApp Melalui WhatsApp Web

1. Pertama-tama, buka aplikasi peramban dan kunjungi situs WhatsApp Web. 

2. Nantinya layar akan memunculkan kode batang atau barcode untuk di-scan oleh pengguna. 

3. Buka aplikasi WhatsApp yang ingin disadap. 

4. Klik titik tiga di pojok kanan atas layar. 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/54/3135882/whatsapp-DZg1_large.jpg
Melonjak, Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement