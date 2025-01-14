5 Cara Menyadap Panggilan WhatsApp, Perhatikan Langkah-langkahnya

JAKARTA - Cara menyadap panggilan WhatsApp mungkin jadi suatu hal yang rumit dan tidak dibenarkan oleh sebagian orang. Sebab, itu sama dengan mengganggu privasi orang lain.

Meski begitu, di era teknologi seperti sekarang ini terkadang beberapa situasi dan alasan membuat seseorang perlu melakukan hal tersebut. Seperti mengawasi anaknya yang masih di bawah umur ataupun yang lainnya.

Lantas, bagaimana cara menyadap panggilan WhatsApp? Melansir berbagai sumber, Selasa (14/1/2025), berikut ulasannya.

Cara Menyadap Panggilan WhatsApp

1. Cara Menyadap Panggilan WhatsApp Melalui WhatsApp Web

1. Pertama-tama, buka aplikasi peramban dan kunjungi situs WhatsApp Web.

2. Nantinya layar akan memunculkan kode batang atau barcode untuk di-scan oleh pengguna.

3. Buka aplikasi WhatsApp yang ingin disadap.

4. Klik titik tiga di pojok kanan atas layar.