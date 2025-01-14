Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

HyperOS 3.0 Bakal Segera Meluncur? Ini Daftar Perangkat Xiaomi yang Bakal Dapat Update

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |09:05 WIB
HyperOS 3.0 Bakal Segera Meluncur? Ini Daftar Perangkat Xiaomi yang Bakal Dapat Update
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Meskipun peluncuran HyperOS 2.0 belum tuntas, Xiaomi kemungkinan sudah mulai mengerjakan pembaruan berikutnya dari sistem operasi tersebut, HyperOS 3.0, yang seharusnya berbasis Android 16. Pembaruan diperkirakan akan memberi peningkatan pada kinerja, penyempurnaan desain, ekosistem Xiaomi, peningkatan AI, dan banyak lagi peningkatan dan fitur baru.

HyperOS 3 Kemungkinan Rilis Lebih Cepat

Peluncuran HyperOS 2.0 berbasis Android 15 dimulai pada Oktober dan masih diluncurkan ke perangkat yang memenuhi syarat. Namun, versi berikutnya, HyperOS 3.0, akan dirilis jauh lebih cepat, berkat pengembangan Android 16 yang lebih cepat.

Google telah merilis pratinjau pengembang Android 16 pertama, dengan yang kedua dijadwalkan bulan ini. Menurut jadwal rilis resmi, akan ada beberapa beta publik hingga Maret, dan kemudian Android 16 akan memasuki fase stabilitas platform.

Jadwal Rilis HyperOS 3.0

Sejauh ini Google belum mengumumkan tanggal rilis Android 16. Namun, bocoran menunjukkan bahwa Android 16 akan dirilis pada awal Juni. Sebagai perbandingan, tahun lalu, Android 15 dirilis pada Oktober. Jadi, OS baru ini hadir terlalu dini, dan merek lain, termasuk Xiaomi, juga akan bersiap untuk menghadirkan perangkat lunak HyperOS berbasis Android 16 sesegera mungkin.

Xiaomi biasanya merilis versi baru HyperOS di bulan yang sama dengan rilis OS Android. HyperOS 2.0 dirilis hanya berselang sepekan dari Android 15. Jadi, jika lini masa tersebut berjalan sama seperti sebelumnya, HyperOS 3.0 akan dirilis pada Juni 2025, demikian dilansir Gizmochina.

 

      
