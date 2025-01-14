Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengapa Sinyal Ponsel Sering Hilang Saat Naik Kereta?

Bintang Rizky , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |08:05 WIB
Mengapa Sinyal Ponsel Sering Hilang Saat Naik Kereta?
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Kereta merupakan salah satu metode perjalanan yang sering digunakan. Baik KRL, kereta jarak jauh, atau jenis kereta lainnya, selalu menjadi pilihan banyak orang. Transportasi ini memang dapat menghemat waktu perjalanan, ekonomis dengan harga tiket yang relatif murah, cukup nyaman, dan berbagai alasan lainnya.

Saat dalam perjalanan, selain menikmati pemandangan, mendengarkan musik atau bermain sosmed bisa menemani perjalanan kita. Namun, sering kali tidak ada sinyal atau hilang saat di kereta. Kita-kita apa, ya, penyebabnya?

Berikut beberapa penyebab hilangnya sinyal saat di kereta. Bukan berarti disebabkan oleh lemahnya provider atau perangkat kamu yang kurang mumpuni, ya.

Penyebab Sinyal Hilang Saat di Kereta

1. Ketersediaan Layanan

Saat naik kereta, ketersediaan layanan sinyal sangat terbatas. Ponsel perlu memiliki koneksi dengan menara seluler terdekat untuk mendapatkan layanan internet. Menara seluler yang terbatas menghalangi sinyal internet untuk berjalan lancar.

Indonesia memiliki rute kereta api yang sangat luas, bahkan menduduki posisi keenam yang memiliki rute kereta api terpanjang. Sehingga, hal ini mempersulit untuk membangun menara seluler lebih banyak secara merata.

2. Body Kereta

Sebagian besar gerbong kereta terbuat dari logam. Ketika naik kereta jenis apapun, berarti kamu berada di 'sangkar Faraday'. Hal ini merujuk pada penutup logam atau wadah yang menghalangi medan elektromagnetik.

 

