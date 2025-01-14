Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hindari Kecelakaan, Ini 10 Tips Menyalip saat Kendarai Motor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |08:04 WIB
Hindari Kecelakaan, Ini 10 Tips Menyalip saat Kendarai Motor
Tips menyalip (Wahana Makmur Sejati Honda)
A
A
A

JAKARTA - Menggunakan sepeda motor tidak hanya memahami perihal stop and go, tapi pengendara wajib paham etika berkendara di jalan raya supaya terhindar dari kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera bahkan korban jiwa.

Kecelakaan bisa disebabkan berbagai faktor, mulai dari mengantuk, hilang fokus, tidak hafal medan jalan yang dilalui, sampai menyalip kendaraan di marka garis tidak putus. 

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara menyalip sembarangan dapat dikenakan denda atau sanksi administrasi.
 
“Menyalip kendaraan di jalan tidak disalahkan, akan tetapi harus tahu etika menyalip yang benar. Sebab, menyalip tak beraturan tentu bukanlah hal yang dibenarkan," kata Head of Safety Riding Promotion PT Wahana Makmur Sejati, Agus Sani, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025). 

Ia menjelaskan, bahaya bisa muncul buat diri sendiri bahkan orang lain sesama pengguna jalan. 

"Bahaya kondisi menyalip yang paling parah bisa muncul adalah sebabkan adanya korban jiwa,” ucapnya. 

Untuk menghindari adanya kecelakaan, pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, melihat kondisi jalanan sekitar dan tetap selalu cari aman.
 
Berikut tips menyalip kendaraan di jalan raya untuk menghindari kecelakaan, sebagaimana dibagikan Safety Riding Promotion PT Wahana Makmur Sejati:

1. Pastikan Kondisi Aman

Periksa situasi jalan di depan dan belakang menggunakan kaca spion. Pastikan tidak ada kendaraan lain yang akan menyalip dari belakang. Jangan menyalip di tikungan, tanjakan, persimpangan, atau area dengan jarak pandang terbatas.

2. Gunakan Lampu Sein

Berikan tanda dengan lampu sein sebelum menyalip untuk memberi tahu pengendara lain.

3. Bunyikan Klakson atau Lampu Dim

Gunakan klakson atau lampu dim untuk memberi isyarat kepada kendaraan di depan bahwa Anda akan menyalip.

4. Perhatikan Jarak Aman

Pastikan ada jarak cukup untuk kembali ke jalur Anda setelah menyalip. Hindari menyalip terlalu dekat dengan kendaraan lain.

 

