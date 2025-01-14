Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Hybrid Laku Terjual 50 Ribu Unit pada 2024, Ini Jawaranya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |06:01 WIB


A
A
A

JAKARTA - Penjualan mobil hybrid sebanyak 56.812 unit sepanjang 2024. Ini berdasarkan data penjualan wholesales alias pengiriman dari pabrik ke dealer yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). 

1. Toyota Kijang Innova Zenix Terlaris

Penjualan wholesales mobil hybrid tersebut naik 4,86 persen year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Untuk mobil hybrid terlaris sepanjang 2024, Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid masih menjadi pilihan utama. Mobil berjenis MPV tersebut mencatatkan penjualan sebanyak 26.470 unit.

Posisi kedua adalah Suzuki XL7 Hybrid. MPV yang mengusung teknologi mild hybrid itu mencatatkan penjualan sebanyak 10.129 unit.

Suzuki Ertiga Criuse Hybrid. (MPI/Fadli Ramadan)
Suzuki Ertiga Criuse Hybrid. (MPI/Fadli Ramadan)

Sementara di urutan ketiga ada Suzuki Ertiga Hybrid dengan penjualan sebanyak 4.188 unit. Kemudian posisi keempat dihuni oleh Yaris Cross Hybrid dengan membukukan penjualan sebanyak 4.114 unit.

Menariknya, Toyota Alphard Hybrid terdistribusi sebanyak 3.838 unit sepanjang 2024. Padahal, mobil yang dibanderol Rp1,67 miliar itu memiliki masa inden yang cukup panjang, yakni hingga lebih dari satu tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
