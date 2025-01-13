Cara Membuka Situs yang Diblokir Chrome Januari 2025

JAKARTA - Pernahkah kamu mencoba mengunjungi sebuah situs, tetapi muncul pesan bahwa situs tersebut diblokir? Hal ini biasanya disebabkan oleh pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah atau penyedia layanan internet. Situs yang diblokir sering kali dianggap berbahaya atau melanggar aturan tertentu. Namun, banyak pengguna tetap ingin mengaksesnya dengan memanfaatkan aplikasi seperti free VPN Indonesia atau cara lainnya untuk membuka situs yang diblokir di Google Chrome.

Metode berikut dapat diterapkan baik di perangkat HP maupun laptop/PC. Meski demikian, penting untuk menggunakan cara-cara ini dengan bijak. Risiko seperti pelanggaran hukum atau ancaman keamanan data bisa terjadi jika metode ini disalahgunakan, terutama untuk mengakses situs ilegal atau terlarang. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik sebelum mencobanya.

1. Cara Membuka Situs yang Diblokir Melalui Versi Mobile

Salah satu cara sederhana untuk mengakses situs yang diblokir adalah dengan mencoba versi mobile dari situs tersebut. Biasanya, versi mobile tetap bisa diakses meskipun versi desktopnya diblokir. Metode ini tidak memerlukan aplikasi tambahan dan cenderung lebih cepat karena menggunakan bandwidth lebih sedikit.

Langkah-langkahnya:

Buka Google Chrome di komputer kamu. Klik kanan di halaman mana saja, lalu pilih "Inspect", atau gunakan pintasan Ctrl+Shift+I (Windows/Linux) atau Cmd+Option+I (Mac). Setelah panel Developer Tools terbuka, klik ikon perangkat mobile di sudut kiri atas. Pilih perangkat mobile dari menu dropdown di atas halaman, lalu coba akses situs yang diblokir.

Jika langkah di atas terasa rumit, kamu juga bisa mencoba dengan menambahkan "m." di depan nama domain (contoh: m.example.com) atau "/mobile" di akhir URL. Cara ini memungkinkanmu untuk langsung membuka versi mobile situs melalui browser.

Metode ini cocok untuk mengatasi blokir ringan. Namun, jika situs masih tidak bisa diakses, kamu bisa mencoba alternatif lain, seperti menggunakan VPN.