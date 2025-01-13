Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Membuka Situs yang Diblokir Chrome Januari 2025

Bintang Rizky , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |21:27 WIB
Cara Membuka Situs yang Diblokir Chrome Januari 2025
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Pernahkah kamu mencoba mengunjungi sebuah situs, tetapi muncul pesan bahwa situs tersebut diblokir? Hal ini biasanya disebabkan oleh pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah atau penyedia layanan internet. Situs yang diblokir sering kali dianggap berbahaya atau melanggar aturan tertentu. Namun, banyak pengguna tetap ingin mengaksesnya dengan memanfaatkan aplikasi seperti free VPN Indonesia atau cara lainnya untuk membuka situs yang diblokir di Google Chrome.

Metode berikut dapat diterapkan baik di perangkat HP maupun laptop/PC. Meski demikian, penting untuk menggunakan cara-cara ini dengan bijak. Risiko seperti pelanggaran hukum atau ancaman keamanan data bisa terjadi jika metode ini disalahgunakan, terutama untuk mengakses situs ilegal atau terlarang. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik sebelum mencobanya.

1. Cara Membuka Situs yang Diblokir Melalui Versi Mobile

Salah satu cara sederhana untuk mengakses situs yang diblokir adalah dengan mencoba versi mobile dari situs tersebut. Biasanya, versi mobile tetap bisa diakses meskipun versi desktopnya diblokir. Metode ini tidak memerlukan aplikasi tambahan dan cenderung lebih cepat karena menggunakan bandwidth lebih sedikit.

Langkah-langkahnya:

  1. Buka Google Chrome di komputer kamu.
  2. Klik kanan di halaman mana saja, lalu pilih "Inspect", atau gunakan pintasan Ctrl+Shift+I (Windows/Linux) atau Cmd+Option+I (Mac).
  3. Setelah panel Developer Tools terbuka, klik ikon perangkat mobile di sudut kiri atas.
  4. Pilih perangkat mobile dari menu dropdown di atas halaman, lalu coba akses situs yang diblokir.

Jika langkah di atas terasa rumit, kamu juga bisa mencoba dengan menambahkan "m." di depan nama domain (contoh: m.example.com) atau "/mobile" di akhir URL. Cara ini memungkinkanmu untuk langsung membuka versi mobile situs melalui browser.

Metode ini cocok untuk mengatasi blokir ringan. Namun, jika situs masih tidak bisa diakses, kamu bisa mencoba alternatif lain, seperti menggunakan VPN.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/16/3171657//ilustrasi-dvJQ_large.jpg
Google Integrasikan Gemini ke Browser Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/16/3170755//ilustrasi-1xab_large.jpeg
Tips Aman dan Cepat Nonton Yandex di Google Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/16/3169563//ilustrasi-ECbV_large.jpg
Cara Cepat Setting VPN di iPhone, Terbaru dan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/16/3167334//ilustrasi-FXfe_large.jpg
Menang Kasus Antitrust, Google Tak Perlu Jual Chrome
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/57/3166284//vpn-pWO1_large.jpeg
Cara Mudah Membuka Situs yang Diblokir Tanpa Memakai VPN dan Aplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/57/3165036//tiktok-yTp6_large.jpg
Heboh TikTok Bisa Diakses Kembali di India Setelah 5 Tahun Diblokir
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement