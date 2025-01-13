Fenomena Angin Santa Ana, Penyebab Kebakaran Los Angeles

JAKARTA - Kebakaran Los Angeles telah menghanguskan lebih dari 29.000 hektar lahan dan ribuan bangunan, termasuk yang berada di daerah pemukiman elit di wilayah tersebut. Besarnya kebakaran ini ditenggarai akibat hembusan angin Santa Ana yang berhembus di wilayah itu pekan lalu.

Palisades menjadi wilayah kebakaran terbesar yang membakar Pacific Palisades dan Malibu dengan cepat. Bencana ini disebut sebagai kebakaran terbesar dan paling merugikan dalam sejarah Los Angeles.

Fenomena Angin Santa Ana

Lalu, apa itu angin Santa Ana? Angin Santa Ana dinamai berdasarkan Ngarai Santa Ana di California Selatan dan merupakan bagian dari legenda dan sastra lokal. Santa Ana adalah angin yang kencang, kering, dan hangat (sering kali panas) yang bertiup dari gurun.

Dikutip dari UCLA Edu, sebenarnya, angin Santa Ana terbentuk saat gurun relatif dingin. Karenanya angin Santa Ana paling umum terjadi selama musim dingin yang berlangsung dari Oktober hingga Maret.

Angin Santa Ana terjadi karena kondisi geografis di wilayah barat Amerika Serikat (AS). Angin tersebut menjadi sangat berbahaya jika disertai dengan kondisi iklim lain seperti kekeringan, yang meningkatkan risiko kebakaran hutan seperti yang saat ini terjadi di wilayah Los Angeles.

Fenomena ini terbentuk di wilayah barat negara yang dikenal sebagai Great Basin (cekungan besar), yang meliputi Nevada dan sebagian wilayah Utah. Cekungan tersebut berada pada ketinggian yang lebih tinggi daripada California Selatan.