HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Beredar Penampakan Motor Listrik Maka Sedang Uji Jalan, Kapan Meluncur?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |19:53 WIB
Beredar Penampakan Motor Listrik Maka Sedang Uji Jalan, Kapan Meluncur?
Maka Motor
A
A
A

JAKARTA - Sepeda motor dari Maka Motors tertangkap kamera tengah uji jalan. Jika dilihat, skutik tersebut masuk kelas skuter maxi.

Dari foto yang beredar, motor tersebut menggunakan pelatnya nomor dengan warna birunya. Ini menunjukkan motor tersebut motor listrik. 

Selain itu, pada bagian samping motor tersebut tertera logo Maka. Namun, belum diketahui nama model motor listrik tersebut. 

1. Komentar Maka

Namun, pihak Maka enggan berkomentar banyak mengenai motor yang tengah uji jalan tersebut. 

“Kalau dilihat dari foto, memang ada kemiripan dengan motor kami. Tapi, kan belum tentu itu adalah sepedamotor yang sama dengan yang kami desain," ujar CEO Maka Motors, Raditya Wibowo, dalam keterangannya, Senin (13/1/2025). 

Ia menyebut, motor yang akan diluncurkan pihaknya akan memiliki desain gagah. Selain itu, ia mengatakan, motor listrik tersebut bakal memiliki jarak tempuh yang jauh. 

"Range-nya juga jauh banget, bisa jadi yang terjauh untuk motor listrik yang ada di Indonesia. Tapi sabar ya, nanti kita pasti untuk tanggal launchingnya. Sebentar lagi, kok,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
