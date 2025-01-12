Luncurkan MatePad 12 X, Huawei Tak Khawatir Pasar Laptop Akan Tergerus

JAKARTA – Huawei telah meluncurkan tablet generasi terbarunya HUAWEI MatePad 12 X, yang diklaim menawarkan pengalaman lebih dari sekedar laptop. Tablet yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para profesional muda yang selalu mobile, sekaligus mendukung kebutuhan produktivitas dan kreativitas mereka.

Dengan layar 12 inci PaperMatte Display beresolusi 2.8K, HUAWEI MatePad 12 X juga dilengkapi dengan HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, HUAWEI M-Pencil 3rd Gen dan HUAWEI Bluetooth Mouse, serta aplikasi eksklusif PC-level WPS yang menghadirkan pengolahan dokumen yang serupa dengan aplikasi office pada laptop, membuat tablet ini bisa digunakan unruk bekerja seperti layaknya sebuah laptop.

Meski disebut dapat menghadirkan pengalaman lebih dari laptop, Huawei yakin bahwa kehadiran HUAWEI MatePad 12 X an tablet-tablet Huawei serupa di masa mendatang tidak akan mengikis pasar komputer jinjing tersebut. Pasalnya, menurut Edy Supartono, Senior Retail Manager Huawei Device Indonesia, pengguna laptop dan tablet memiliki tendensi masing-masing.

“Kalau kita bicara apakah akan mengikis pasar laptop atau nggak, saya jawabnya nggak. Kenapa? Karena pengguna laptop pasti punya tendensi kebutuhan sendiri,” kata Edy saat ditemui pada sesi Media Roundtable Huawei di Jakarta, Kamis, (9/1/2025).

Menurut Edy, tidak semua aplikasi yang bisa digunakan di laptop bisa digunakan juga pada tablet. Ini tentu akan memberikan pengalaman yang berbeda saat menggunakan kedua perangkat tersebut.