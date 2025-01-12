Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Pengguna Bakal Bisa Bikin Chatbot AI Sendiri?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |17:18 WIB
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Pengguna Bakal Bisa Bikin Chatbot AI Sendiri?
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA WhatsApp dilaporkan tengah menguji antarmuka (UI) baru untuk aplikasi Android-nya, di mana tab Komunitas diganti dengan tab "AI", yang diduga dihadirkan menyediakan semua fitur bertenaga AI pada WhatsApp di satu tempat. Tetapi kini, telah diketahui bahwa WhatsApp tengah mengerjakan fitur yang akan memungkinkan pengguna membuat chatbot AI yang dipersonalisasi.

Pengungkapan ini datang dari WABetaInfo, yang menemukan fitur ini di WhatsApp beta versi 2.25.1.26 untuk Android. Mereka juga membagikan tangkapan layar, yang disertakan di bawah, yang menunjukkan bahwa chatbot AI tersebut akan disebut AI Character.

Pengguna WhatsApp akan dapat membuatnya di dalam aplikasi, dan sumber tersebut mengklaim bahwa WhatsApp juga berencana untuk menyertakan saran guna mempermudah proses pembuatan chatbot, demikian dilansir GSM Arena.

Saat membuat chatbot, WhatsApp akan meminta pengguna untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan dan apa tujuan utamanya.

Belum jelas kapan fitur ini akan dirilis untuk umum di seluruh dunia. Fitur ini juga belum tersedia untuk pengguna beta karena masih dalam tahap pengembangan.

(Rahman Asmardika)

      
