HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Hapuskan Pemeriksa Fakta di Facebook, Instagram, dan Threads

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |14:06 WIB
Meta Hapuskan Pemeriksa Fakta di Facebook, Instagram, dan Threads
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Meta, pemilik Facebook dan platform media sosial lainnya, menerapkan perubahan besar pada kebijakan moderasi kontennya. Perubahan itu diumumkan oleh pendiri Meta Mark Zuckerberg dalam sebuah video.

Di antara perubahan tersebut, adalah bahwa Meta menghapus penggunaan organisasi pemeriksa fakta, dan beralih ke sistem catatan komunitas (community notes) – mirip dengan yang digunakan oleh platform X.

Langkah tersebut diambil saat para eksekutif teknologi bersiap menyambut dilantiknya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang pendukung sayap kanannya telah lama mengecam moderasi konten daring sebagai alat penyensoran.

Berlaku di Semua Platform Meta

Dalam video yang diunggah ke platform media sosial, Zuckerberg menjelaskan bahwa Meta berencana untuk menghapus pemeriksaan fakta dan menggantinya dengan sistem catatan komunitas baru yang dapat digunakan pengguna untuk mengidentifikasi kiriman orang lain yang mungkin berisi informasi yang menyesatkan atau dipalsukan. Meta berencana untuk meluncurkan sistem catatan komunitas ini dalam beberapa bulan mendatang.

“Sistem kami memberikan konsekuensi nyata dalam bentuk label yang mengganggu dan pengurangan distribusi. Program yang dimaksudkan untuk memberikan informasi terlalu sering menjadi alat untuk menyensor,” kata Zuckerberg sebagaimana dilansir Al Jazeera.

 

Halaman:
1 2 3
      
