HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Buatan Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Skutik Paling Banyak Diekspor

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |15:55 WIB
Motor Buatan Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Skutik Paling Banyak Diekspor
Ilustrasi.




JAKARTA Ekspor motor buatan Indonesia ke luar negeri mencatat angka yang cukup tinggi. Hal ini menjadi bukti dari kualitas motor Indonesia yang cocok digunakan di berbagai negara.

Berdasarkan data yang dilansir dari laman Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), sepanjang 2024 total ekspor sepeda motor mencapai 572.506 unit. Angka tersebut alami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang membukukan sebanyak 570.004 unit.

Tapi, pencapaian tahun ini masih lebih rendah dibandingkan ekspor motor buatan Indonesia ke luar negeri yang mencapai 743.551 unit pada 2022. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian meminta kepada seluruh produsen sepeda motor untuk menggenjot penjualan.

"Kita juga berharap ekspor kendaraan roda dua meningkat dari tahun ke tahun. Karena kita masih di urutan ke-11 untuk eksportir. AISI punya PR besar untuk tingkatkan ekspor ke luar. Kalau kita jadi eksportir, akan bisa menyerap tenaga kerja," ujar kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di Tangerang, beberapa waktu lalu.

Secara rinci, skuter matik buatan Indonesia menjadi model yang paling banyak diekspor sepanjang 2024. Segmen ini menyumbang 50,06 persen dari total ekspor. Tapi, angka tersebut mengalami sedikit penurunan dari 2023 yang mencapai 52,53 persen. Sementara pada 2022, segmen skutik mendominasi hingga 67,12 persen dari total ekspor.

 


