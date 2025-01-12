Hadapi Persaingan Mobil China, Tesla Luncurkan Model Y Versi Baru untuk Pasar Asia

SHANGHAI - Tesla meluncurkan versi baru Model Y, mobil terlarisnya, di China, dengan harapan bahwa eksterior yang didesain ulang dan fitur-fitur yang ditingkatkan di bagian dalam akan membantunya mendapatkan kembali pangsa pasar yang diambil oleh para pesaing seperti Xiaomi (1810.HK), opens new tab.

Model Y baru dibanderol mulai dari 263.500 yuan (sekira Rp581 juta), 5,4% lebih mahal daripada versi sebelumnya di China, pasar Tesla terbesar kedua, kata pembuat mobil Amerika Serikat (AS) itu di akun media sosial Weibo-nya.

Pengiriman di China akan dimulai pada Maret, tergantung pada persetujuan regulasi dan Tesla juga menerima pesanan untuk SUV tersebut di banyak pasar Asia Pasifik lainnya. Rincian tentang rencana Tesla untuk versi yang diperbarui di Amerika Utara dan Eropa belum tersedia saat ini, demikian diwartakan Reuters.

Model Y terbaru memiliki bilah lampu baru yang membentang di ujung depan, mirip dengan Cybertruck Tesla, sementara lampu belakang juga merupakan bilah lampu lebar penuh. Fitur lain yang ditingkatkan termasuk kursi yang dapat dipanaskan atau diberi ventilasi untuk kenyamanan dalam segala kondisi cuaca serta layar sentuh untuk penumpang baris kedua.

Varian jarak jauh kini memiliki jarak tempuh 719 kilometer per pengisian daya, naik dari 688 km.

Tesla pertama kali meluncurkan Model Y pada 2020 dan menjadi mobil terlaris di dunia pada 2023. Model yang sudah tua itu kehilangan sebagian momentum penjualan tahun lalu, terhambat oleh persaingan dari para pesaing lokal di China, sementara di pasar lain permintaan kendaraan listrik telah melemah.