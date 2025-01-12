Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lenovo Umumkan Legion Go S dengan Versi SteamOS dan Windows, Intip Spesifikasinya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |19:29 WIB
Lenovo Umumkan Legion Go S dengan Versi SteamOS dan Windows, Intip Spesifikasinya
Lenovo Legion Go S. (Foto: Lenovo)
A
A
A

JAKARTA - Lenovo mengumumkan peluncuran perangkat genggam gaming terbarunya, Legion Go S, yang akan menjadi perangkat non-Valve pertama yang menjalankan SteamOS. Lenovo Legion Go S, juga akan dijual dalam versi Windows 11 Home, merupakan alternatif yang lebih terjangkau daripada Legion Go yang diluncurkan pada 2023.

Dilansir GSM Arena, Legion Go S terbuat dari plastik dan tidak memiliki joystick yang dapat dilepas. Perangkat ini dapat dikonfigurasi dengan prosesor Ryzen Z1 Extreme AMD atau Ryzen Z2 Go baru yang dikembangkan bersama dengan Lenovo. Prosesor Z2 Go memiliki 4 inti Zen 3 dengan delapan thread dan boost maksimum 4,3Ghz bersama GPU RDNA 2 dengan 12 inti, cache 10MB, dan TDP 15-30W yang dapat dikonfigurasi.

Lenovo menawarkan RAM LPDDR5X 6400MHz hingga 32GB dan SSD PCIe 1TB pada trim Legion Go S kelas atas, sementara model dasar akan dimulai dengan RAM 16GB dan penyimpanan 512GB.

Legion Go S dilengkapi sistem pendingin berteknologi ColdFront khusus dengan kipas besar dan heat sink besar untuk membantu menjaga suhu tetap terkendali.

Perangkat genggam ini memiliki layar sentuh 8 inci dengan resolusi 1920 x 1200 piksel (WUXGA) dan kecepatan refresh 120Hz. Layarnya memiliki rasio aspek 16:10 dan kecerahan puncak 500 nits.

Ada 23 tombol pada perangkat ini, termasuk joystick Hall Effect dengan pencahayaan RGB. I/O mencakup 2 port USB4 (Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4, dan Power Delivery 3.0), jack headphone, dan slot kartu microSD. Legion Go S juga dilengkapi konektivitas WiFi 6E dan Bluetooth 5.3.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/16/3174406//lenovo_legion_pro_5i-qQDH_large.jpg
Lenovo Legion Pro 5i dan Legion 5i dengan Coldfront Hyper Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/16/3172721//lenovo_resmi_meluncurkan_legion_tab_gen_3_di_indonesia-fl47_large.jpg
Legion Tab 3 Resmi Diluncurkan, Tablet Gaming Pertama Lenovo di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/16/3168157//lenovo_legion_go_2-3cW9_large.jpg
Lenovo Legion Go 2 Diluncurkan dengan Prosesor Lebih Kencang dan Baterai Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161059//lenovo_meluncurkan_lini_lenovo_legion_terbaru_dalam_ekosistem_gamingnya-z3qG_large.jpeg
Lenovo Hadirkan Laptop, PC Desktop, Monitor Terbaru dalam Ekosistem Gaming Legion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/57/3159779//ilustrasi-eH8g_large.jpg
4 Rekomendasi Laptop Harga Rp 7 Jutaan dengan Performa Kencang dan Fitur Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/57/3151525//lenovo_meluncurkan_lini_copilot_pc_dengan_amd_ryzen_ai_300_series-PRTd_large.jpeg
Lenovo Perkenalkan Copilot+ PC dengan AMD Ryzen AI 300 Series, Cek Spesifikasi dan Fiturnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement