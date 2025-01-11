Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Motor Listrik Honda Didiskon hingga Rp18 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |17:06 WIB
Motor Listrik Honda Didiskon hingga Rp18 Jutaan
Diskon Motor Listrik Honda Januari 2025, Ada yang Tembus Rp18 Juta(Dok Wahana)
A
A
A

JAKARTA - Pada awal tahun ini, Honda menawarkan diskon untuk sejumlah mode motor listrik. Bahkan, motor listrik yang baru meluncur pada akhir 2024, yaitu Icon e: dan CUV e: juga diganjar potongan harga. 

1. Diskon Motor Honda

Program ini diberikan Wahana Honda, yang merupakan main diler Honda untuk wilayah Jakarta-Tangerang. Motor bebek hingga listrik diganjar potongan harga. Program ini berlaku untuk berlaku sampai 31 Januari 2025. 

“Awal Baru Bersama Honda, di awal tahun 2025 kami menghadirkan promo pembelian sepeda motor Honda untuk beragam tipe, baik yang ingin melakukan secara tunai ataupun kredit," ujar Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1/2025). 

2. Diskon Motor Listrik Honda

Berdasarkan informasi dari Wahana, diskon untuk tersebtmotor listrik Honda EM1 e: bahkan tembus belasan juta. 

"Honda EM1 e: dan EM1 e: Plus: total potongan sampai dengan Rp18.870.000 untuk pembelian tunai dan kredit plus voucher senilai Rp 6.000.000," demikian keterangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/15/3177100/shotaro_odate-XijM_large.jpg
Unik, Sosok Insinyur Honda Ini Punya Gaya Rambut Mirip Anime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/15/3176035/motor_honda-pN8K_large.jpg
Apakah Motor Aman Konsumsi BBM Etanol 10%? Ini Kata Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175896/honda_prelude-d5nc_large.jpg
Baru Meluncur, Honda Terpaksa Hentikan Sementara Pemesanan Sedan Legendaris Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175850/honda_scoopy_edisi_kuromi-EMzL_large.jpg
Sasar Gen Z, Honda Scoopy Edisi Kuromi Meluncur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173306/honda-Cq4i_large.jpg
Pasar Lesu, Honda Target Jual 5 Juta Motor Tahun Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/15/3170769/honda_wn7-NAmx_large.jpg
Honda Luncurkan Motor Listrik Bergaya Naked, Harganya Hampir Rp300 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement