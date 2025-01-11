Motor Listrik Honda Didiskon hingga Rp18 Jutaan

JAKARTA - Pada awal tahun ini, Honda menawarkan diskon untuk sejumlah mode motor listrik. Bahkan, motor listrik yang baru meluncur pada akhir 2024, yaitu Icon e: dan CUV e: juga diganjar potongan harga.

1. Diskon Motor Honda

Program ini diberikan Wahana Honda, yang merupakan main diler Honda untuk wilayah Jakarta-Tangerang. Motor bebek hingga listrik diganjar potongan harga. Program ini berlaku untuk berlaku sampai 31 Januari 2025.

“Awal Baru Bersama Honda, di awal tahun 2025 kami menghadirkan promo pembelian sepeda motor Honda untuk beragam tipe, baik yang ingin melakukan secara tunai ataupun kredit," ujar Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/1/2025).

2. Diskon Motor Listrik Honda

Berdasarkan informasi dari Wahana, diskon untuk tersebtmotor listrik Honda EM1 e: bahkan tembus belasan juta.

"Honda EM1 e: dan EM1 e: Plus: total potongan sampai dengan Rp18.870.000 untuk pembelian tunai dan kredit plus voucher senilai Rp 6.000.000," demikian keterangan tersebut.